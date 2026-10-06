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Cultura

Diretor de novo filme de Tom Cruise quebra silêncio sobre pesadas críticas

‘Digger’ foi mal de bilheteria no primeiro final de semana

Por Tatiana Moura 6 out 2026, 15h08 | Atualizado em 7 out 2026, 14h13
IRRECONHECÍVEL - O astro como Digger: o empresário põe o destino do mundo em risco, para então assumir o papel de salvador
IRRECONHECÍVEL - O astro como Digger: o empresário põe o destino do mundo em risco, para então assumir o papel de salvador (Warner Bros. Pictures/.)
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Diretor de novo filme de Tom Cruise quebra silêncio sobre pesadas críticas Priorize VEJA no Google

O diretor de Digger, Alejandro González, novo filme de Tom Cruise, respondeu às opiniões sobre a produção e o desempenho no primeiro final de semana. Tanto a crítica especializada quanto o público ficaram divididos em relação ao longa. Alguns acharam o humor forçado, atuação ruim e confusa, enquanto outros gostaram de como se aborda temas políticos numa sátira social e a maneira que Cruise está totalmente diferente no papel.

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“É definitivamente um filme incomum. Ele é provocador”, disse o diretor ao New York Times. “Tem pessoas que querem mais certeza no storytelling, e não tem problema. Isso não é como um sorvete. Esperamos isso, que sejam honestos. Meu gosto pessoal em filmes tenta falar as coisas de maneira diferente”, completou.

O filme custou 135 milhões de dólares, cerca de 675 milhões de reais, mas fez apenas 8 milhões de dólares (40 milhões de reais), na bilheteria do primeiro final de semana. A história fala sobre um empresário de Petróleo nos Estados Unidos que tenta salvar o planeta de desastres ambientais, que ele ajudou a criar de maneira indireta. O longa é uma sátira, com bastante humor e exagero.

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