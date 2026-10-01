Os lançamentos imperdíveis dos streamings para assistir em outubro

Outubro chega com novas temporadas de séries conhecidas, filmes inéditos e produções que ampliam os catálogos dos principais streamings. Entre os destaques do mês estão VisionQuest, nova série da Marvel no Disney+, e os retornos de Tulsa King e Dexter: Ressurreição, no Paramount+.

Confira os principais lançamentos, separados por plataforma.

Prime Video

Carrie, a Estranha — 7 de outubro

Carrie White (Summer H. Howell) cresceu isolada ao lado da mãe superprotetora, Margaret (Samantha Sloyan). Após a morte do pai, a adolescente precisa enfrentar a crueldade do ensino médio, um caso de bullying que viraliza e os primeiros sinais de misteriosos de seus poderes telecinéticos. Dividida em oito episódios, a série revisita a história criada por Stephen King sob a perspectiva da era das redes sociais.

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Masterplan — 16 de outubro

Um lendário ladrão (Stanley Tucci) decide roubar a Mona Lisa e recruta dois jovens para ajudá-lo: Chiara (Simona Tabasco), especialista italiana em crimes cibernéticos, e Jay (Victor Belmondo), especialista francês em explosivos. Entretanto, quando o ladrão revela que os dois ajudantes não só são irmãos como filhos dele, o plano do trio ganha novas dimensões em meio às questões familiares.

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A Lista Terminal: 2ª temporada — 21 de outubro

Depois de completar sua lista de alvos terroristas que precisava matar, o fuzileiro naval James Reece (Chris Pratt) se afastou da vida de assassino profissional. Entretanto, a CIA perturba sua sonhada paz para que ele auxilie na interceptação de grupo terrorista que voltou à ativa. O protagonista acaba descobrindo uma conspiração que se estende de Moscou à sede da agência e envolve sua própria família.

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HBO Max

Guerra — 1º de outubro

A série acompanha a disputa judicial entre Morgan Henderson (Dominic West), empresário do setor de tecnologia, e Carla Duval (Sienna Miller), estrela do cinema, após o divórcio. Com os dois recorrendo à justiça, o fim do casamento se transforma em uma batalha por dinheiro, reputação e influência. Os oito episódios serão lançados semanalmente até 19 de novembro.

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Território do Crime — 12 de outubro

A produção brasileira se passa em uma cidade do Norte marcada pela disputa entre dois irmãos que ocupam lados opostos do crime organizado. Gilvan (Eucir de Souza) é chefe de uma milícia e apresentador de um programa sensacionalista, enquanto Dino (Jackson Antunes) comanda uma das organizações de tráfico mais influentes da região. Quando a milícia decide avançar sobre o território do rival, uma onda de violência toma conta da cidade. A policial Andreia (Thais Lago), que investigava as operações contra o crime, descobre que as ações podem estar, na verdade, fortalecendo a própria milícia.

Disney+

VisionQuest — 14 de outubro

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Após os acontecimentos de WandaVision, o Visão (Paul Bettany) parte em busca de respostas sobre a própria identidade. Na nova série da Marvel, o personagem lida com diferentes inteligências artificiais presentes em sua programação, incluindo o vilão Ultron, enquanto tenta entender o que significa voltar a ser o Visão.

Tenzing — 16 de outubro

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), um dos mais importantes alpinistas do Himalaia. A história vai da infância do montanhista à expedição britânica que o levou ao topo do Everest, em 1953, ao lado do neozelandês Edmund Hillary (Tom Hiddleston).

Noturno — 30 de outubro

Baseada no best-seller nórdico O Homem de Areia, de Lars Kepler, a série acompanha Jonah Lynn (Liev Schreiber), ex-soldado que se torna detetive de homicídios e se muda com a família para uma pequena cidade da Pensilvânia. Quando seus parentes entram na mira do serial killer Jurek Walter (Stephen Graham), ele precisa protegê-los. A produção estreia com dois episódios, seguidos por lançamentos semanais às sextas-feiras até 25 de dezembro.

Paramount+

Marshals: 2ª temporada — 4 de outubro

Luke Grimes retorna como Kayce Dutton, personagem de Yellowstone que agora atua como marechal dos Estados Unidos. Na nova temporada, ele e sua equipe enfrentam casos de violência em Montana, enquanto Kayce tenta conciliar o trabalho com as responsabilidades familiares. Quando descobre que o filho, Tate, foi feito refém, decide agir por conta própria para salvá-lo e acaba se deparando com uma operação criminosa ligada à grilagem de terras.

Tulsa King: 4ª temporada — 16 de outubro

Sylvester Stallone retorna como Dwight Manfredi, mafioso de Nova York que construiu um novo império criminoso em Tulsa. Na quarta temporada, ele tenta dar uma aparência legítima aos negócios enquanto enfrenta novos inimigos, políticos corruptos e perdas pessoais. À medida que os conflitos aumentam, Dwight precisa lidar com as consequências de suas escolhas e com o risco de perder o território que conquistou.

Dexter: Ressurreição: 2ª temporada — 30 de outubro

Michael C. Hall retorna como Dexter Morgan na segunda temporada da série. Enquanto tenta reconstruir a relação com o filho, Harrison (Jack Alcott), o personagem volta a cruzar o caminho de outros assassinos. Brian Cox entra para o elenco como o assassino em série conhecido como The New York Ripper, ao lado de Dan Stevens, Bokeem Woodbine e Nona Parker Johnson. Uma Thurman também retorna. Na nova temporada, Dexter ficará entre dois assassinos enquanto enfrenta uma crise pessoal, ao mesmo tempo em que Harrison continua sua busca por justiça.