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Cultura

Os indícios da longa crise entre Thiago Lacerda e Vanessa Lóes

Casal confirmou o fim do relacionamento de 25 anos neste domingo, 20

Por Giovanna Fraguito 21 set 2026, 12h29 | Atualizado em 21 set 2026, 13h04
Um homem de barba e bigode, vestindo camiseta verde com Hurley estampado, abraça uma mulher sorridente de chapéu claro e blusa cinza, em ambiente interno com plantas e iluminação discreta
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes (Instagram/Reprodução)
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Thiago Lacerda, 48, confirmou o fim do relacionamento de 25 anos com Vanessa Lóes, 54, neste domingo, 20, mas deixou claro que a decisão não aconteceu de uma hora para outra. “Foi um processo de muito tempo”, afirmou o ator, que descreveu a fase como delicada e dolorosa.

Nos últimos meses, os sinais de distanciamento ficaram visíveis. Em outubro de 2025, ele esteve no Festival do Rio para a première de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série da qual fazia parte, e posou sozinho e ao lado do elenco no tapete vermelho. Em abril deste ano, levou os três filhos, Gael, 18, Cora, 16, e Pilar, 12, à première da cinebiografia Michael, no Rio, sem a atriz nos registros da noite.

Em julho, Thiago foi um dos famosos vistos circulando pela Flip, em Paraty, Vanessa não aparece ao lado dele. Já no Rock in Rio, a distância foi mais evidente: Vanessa esteve na Cidade do Rock em 4 de setembro acompanhada dos três filhos, enquanto Thiago foi fotografado sozinho na área VIP uma semana depois, no dia 11.

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