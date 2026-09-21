Os indícios da longa crise entre Thiago Lacerda e Vanessa Lóes

Thiago Lacerda, 48, confirmou o fim do relacionamento de 25 anos com Vanessa Lóes, 54, neste domingo, 20, mas deixou claro que a decisão não aconteceu de uma hora para outra. “Foi um processo de muito tempo”, afirmou o ator, que descreveu a fase como delicada e dolorosa.

Nos últimos meses, os sinais de distanciamento ficaram visíveis. Em outubro de 2025, ele esteve no Festival do Rio para a première de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série da qual fazia parte, e posou sozinho e ao lado do elenco no tapete vermelho. Em abril deste ano, levou os três filhos, Gael, 18, Cora, 16, e Pilar, 12, à première da cinebiografia Michael, no Rio, sem a atriz nos registros da noite.

Em julho, Thiago foi um dos famosos vistos circulando pela Flip, em Paraty, Vanessa não aparece ao lado dele. Já no Rock in Rio, a distância foi mais evidente: Vanessa esteve na Cidade do Rock em 4 de setembro acompanhada dos três filhos, enquanto Thiago foi fotografado sozinho na área VIP uma semana depois, no dia 11.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade