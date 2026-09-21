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Cultura

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes terminam relacionamento após 25 anos

Casal estava junto desde 2001

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h48 | Atualizado em 21 set 2026, 13h02
Um homem barbudo de boné e uma mulher de óculos escuros sorriem para a câmera, com ruínas antigas e um pôr do sol alaranjado ao fundo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes (Instagram/Reprodução)
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Thiago Lacerda e Vanessa Lóes terminam relacionamento após 25 anos Priorizar nos meus resultados Google

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão separados após 25 anos de relacionamento. Segundo o ator, o fim da união é recente e foi resultado de um processo que se estendeu ao longo do tempo. “É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente”, afirmou Thiago em entrevista.

Os dois começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união em março de 2007, em uma cerimônia íntima na região serrana do Rio de Janeiro. Ao longo da relação, tiveram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, 16, e Pilar, 12. A família manteve a vida pessoal distante da exposição pública durante boa parte dos anos.

A separação acontece enquanto Thiago está novamente em destaque na televisão, no elenco da novela Por Você, da Globo. Vanessa, por sua vez, está afastada das telas há cerca de uma década e passou a se dedicar à família e a projetos pessoais e empresariais.

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Dias antes da confirmação da separação, os dois estiveram no Rock in Rio 2026 em momentos diferentes. Vanessa foi ao festival acompanhada dos três filhos em 4 de setembro, enquanto Thiago esteve no evento no dia 11, sozinho.

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