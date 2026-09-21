Thiago Lacerda e Vanessa Lóes terminam relacionamento após 25 anos

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O ator Thiago Lacerda e Vanessa Lóes confirmaram o fim do relacionamento de 25 anos. Em entrevista, Thiago descreveu a separação como um processo recente, delicado e doloroso, mas também de grande aprendizado. O casal, que tem três filhos, manteve a vida pessoal discreta e estava junto desde 2001.

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Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão separados após 25 anos de relacionamento. Segundo o ator, o fim da união é recente e foi resultado de um processo que se estendeu ao longo do tempo. “É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente”, afirmou Thiago em entrevista.

Os dois começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união em março de 2007, em uma cerimônia íntima na região serrana do Rio de Janeiro. Ao longo da relação, tiveram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, 16, e Pilar, 12. A família manteve a vida pessoal distante da exposição pública durante boa parte dos anos.

A separação acontece enquanto Thiago está novamente em destaque na televisão, no elenco da novela Por Você, da Globo. Vanessa, por sua vez, está afastada das telas há cerca de uma década e passou a se dedicar à família e a projetos pessoais e empresariais.

Dias antes da confirmação da separação, os dois estiveram no Rock in Rio 2026 em momentos diferentes. Vanessa foi ao festival acompanhada dos três filhos em 4 de setembro, enquanto Thiago esteve no evento no dia 11, sozinho.

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