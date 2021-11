Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do RJ retoma concertos ao vivo

Depois de mais de um ano sem se apresentar para uma plateia ao vivo, a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro retoma neste sábado, 6, os concertos já no clima de aniversário, após completar 90 anos em 2021. A apresentação terá entradas com preços populares e ocorre após a reabertura da cidade aos eventos com público e aglomerações. Será obrigatório seguir as normas de saúde, como o uso de máscara, álcool em gel e a apresentação do comprovante de vacina.

Fundada em 2 de maio de 1931, cuja primeira apresentação ocorreu em 5 de setembro daquele ano, a orquestra, uma das mais importantes do país, dedicou-se ao repertório sinfônico, às composições líricas e aos balés. Neste sábado, o programa contará com o Noneto em mi bemol, op. 38, de Louise Farrenc e a Sinfonia n.6 em ré maior Le Matin, Hob. 1/6, de Joseph Haydn (veja o programa completo abaixo).

A abertura dos portões ocorrerá as 14h30 e as apresentações às 16h. Os ingressos custam 20 reais (inteira) e 10 (meia-entrada) e devem ser comprados com antecedência no site oficial.

FARRENC, Louise

Noneto em mi bemol, Op.38

I Adagio – Allegro

II Andante con moto

III Scherzo, vivace

IV Adagio – Allegro

HAYDN, Joseph

Sinfonia n° 6 em ré maior “Le Matin”, HOB. 1/6

I Adagio – Allegro

II Adagio – Andante – Adagio

III Menuet e Trio

IV Finale: Allegro