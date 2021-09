Obra de Banksy que se autodestruiu será leiloada novamente na Inglaterra

O famoso quadro do grafiteiro Banksy, Girl With a Balloon (2006), que se autodestruiu depois de ser vendido por 1 milhão de libras em um leilão da Sotheby’s London em 2018, voltará a ser leiloado pela casa no dia 14 de outubro — estima-se que arrecade entre 4 e 6 milhões de libras na nova venda.

Na ocasião, poucos segundos depois de ser arrematado, um triturador de papel secretamente acoplado pelo artista na moldura da peça foi acionado, fazendo com que a parte inferior do desenho fosse picotada em tiras. Diante da surpresa, o colecionador europeu que adquiriu a obra decidiu mantê-la em sua nova forma, e emprestou a peça para exposições no Museu Frieder Burda e na Staatsgalerie Stuttgart, ambos na Alemanha.

Ironicamente, a destruição agregou ainda mais valor à obra. Em um comunicado reproduzido pelo site especializado Art News, a Sotheby’s comparou a autodestruição ao famoso trabalho de Robert Rauschenberg de 1953, Erased de Kooning, um quadro de papel em branco conquistado depois de um longo processo de apagamento de uma obra cedida pelo pintor americano Willem de Kooning. “Hoje esta peça é considerada herdeira de um legado venerado de arte anti-stablishment que começou com Dada e Marcel Duchamp há mais de um século”, complementou Alex Branczik, diretor sênior da Sotheby’s e presidente de arte moderna e contemporânea.

Renomeada como Love is in the Bin (o amor está no lixo, em tradução literal), a obra será exibida ao público em 4 de setembro em Londres, na sala de vendas da Sotheby’s New Bond, e depois viajará para Hong Kong, Taipei e Nova York antes de retornar à capital inglesa para a venda.

Original da cidade inglesa de Bristol, Banksy ficou famoso por seus grafites subversivos que já apareceram em diversas partes do mundo, de Londres à Palestina — o artista mantém sua identidade em segredo.