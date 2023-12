O último (e avassalador) poema do autor palestino morto na Faixa de Gaza

O elogiado poeta palestino Refaat Alareer, 44 anos, morreu com sua família na quinta-feira, 7, vítimas de um bombardeio na Faixa de Gaza. Segundo amigos e testemunhas locais, o ataque foi feito pelo exército israelense. Professor de escrita criativa e elogiado por seus poemas profundos e acessíveis, Alareer ganhou proeminência fora de sua terra natal ao publicar textos em inglês e conduzir projetos sociais, entre eles a oficina de escrita para jovens We Are Not Numbers (Não Somos Números). Ele também co-assinou dois livros de contos sobre a vida em Gaza em 2014 e 2015: Gaza Writes Back (trocadilho em inglês que significa, em tradução livre, Gaza Reage com a Escrita) e Gaza Unsilenced (Gaza Não Silenciada). Na semana passada, o autor chegou a publicar uma rara selfie para dizer que estava vivo.

Em seu último poema, publicado no X (antigo Twitter), Alareer expôs o sentimento de ser rondado pela morte na região do conflito. Confira abaixo uma tradução livre do texto e a publicação original.

Se eu devo morrer,

você deve viver

para contar a minha história

para vender minhas coisas

para comprar um pedaço de pano

e algumas cordas,

(deixe-o branco com uma cauda longa)

para uma criança, em algum lugar em Gaza

enquanto ela encara o céu nos olhos

esperando seu pai que partiu em chamas

e não se despediu de ninguém

nem mesmo de sua carne

nem mesmo de si –

vê a pipa, minha pipa que você fez, voando acima

e imagine por um momento que um anjo está lá trazendo de volta o amor

Se eu devo morrer

deixe que isso traga esperança

deixe que isso seja um conto

Continua após a publicidade