O talento inesperado de Brad Pitt no ramo das artes plásticas

Brad Pitt fez seu nome no cinema, mas está se aventurado por outros ramos da arte. Esculturas feitas pelo ator estão expostas a partir desta semana no Sara Hildén Art Museum, na Finlândia, ao lado de obras do cantor Nick Cave e do artista britânico Thomas Houseago, que convidou os dois para exibir trabalhos na mostra. O surpreendente é que, ao contrário do que se esperava, e de muitos outros atores que atacam de artistas plásticos, Pitt parece ter certo talento para a coisa.

Feitas ao longo de 2020, as peças exibidas por ele são autorreflexivas, mas parecem nutrir um censo de pacifismo, opondo-se à violência e às armas. Na de maior destaque, Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late (Mirando em você eu me vi, mas era tarde demais, em tradução livre para o português), pedaços de corpos emergem de um painel que parece engolir seus personagens enquanto atiram em direção uns aos outros. Em outra peça, um bloco de silicone moldado no formato de uma casa, balas incrustadas aparecem nas paredes transparentes.

A afeição de Pitt pelas esculturas é um fato conhecido. O ator teria iniciado sua incursão no ramo em 2017, após o divórcio com Angelina Jolie. Quando ele e Leonardo DiCaprio estavam filmando Era Uma Vez em Hollywood, com Quentin Tarantino, ele convidou o companheiro de elenco para relaxar fazendo cerâmica em seu estúdio caseiro. Agora, a terapia pessoal do ator é exibida a quem desejar. “Para mim é tudo uma questão de autorreflexão. É sobre ver onde eu errei em meus relacionamentos, onde eu perdi?” disse o ator à emissora pública finlandesa YLE.

Confira fotos:

1/7 Nick Cave, Thomas Houseago e Brad Pitt - (Jussi Koivunen/AFP) 2/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Alessandro Rampazzo/AFP) 3/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Alessandro Rampazzo/AFP) 4/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Antti Aimo-Koivisto/AFP) 5/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Alessandro Rampazzo/AFP) 6/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Alessandro Rampazzo/AFP) 7/7 Escultura exibida na exposição coletiva no Sara Hildén Art Museum, em Tampere, na Finlândia - (Alessandro Rampazzo/AFP)