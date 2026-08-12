O que fez Nicolas Prattes dizer ‘não’ a convite da TV Globo

Atualmente no ar em A Nobreza do Amor, novela das 6 da Globo, Nicolas Prattes recusou o convite para viver o mocinho da próxima novela de Daniel Ortiz, que vai substituir Por Você, no horário das 7.

O ator deseja acompanhar de perto a chegada do primeiro filho com Sabrina Sato, previsto para o fim de dezembro ou início de janeiro — o que coincidiria com o período das gravações. Para não precisar conciliar os primeiros meses do bebê com uma rotina intensa de estúdio, Prattes preferiu não emendar um trabalho no outro.

Nicolas e Sabrina se casaram em janeiro de 2025 e esperam um menino.

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