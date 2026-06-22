Sabrina Sato está grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato, 45 anos, anunciou que está grávida. A informação sobre a nova gestação, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes, 29, foi compartilhada nesta segunda-feira, 22, por meio de um vídeo que mostra momentos da família. “O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo”, escreveu na legenda.

A gravidez marca uma nova fase na família da apresentadora, que já é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle. O bebê será o primeiro filho de Nicolas, que passou a integrar a rotina da família desde o início do relacionamento com Sabrina.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro em 2024 e oficializaram a relação após o Carnaval daquele ano. Na época do anúncio da primeira gestação do casal, a assessoria informou que a gravidez estava em estágio inicial e que os dois aguardavam a evolução com cuidado, seguindo orientação médica.

Continua após a publicidade