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Cultura

O problemático documentário de Suzane von Richtofen na Netflix

'Suzane von Richtofen: O Que o Tempo Não Apaga' será lançado na quarta-feira, 11

Por Flávio Monteiro 9 nov 2026, 16h16
Suzane von Richthofen em documentário da Netflix
Suzane von Richthofen em documentário da Netflix (Netflix/Reprodução)
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O problemático documentário de Suzane von Richtofen na Netflix Priorize VEJA no Google

A Netflix anunciou o lançamento de um documentário sobre Suzane von Richtofen, sendo a primeira produção a contar com a primeira entrevista em 10 anos da mulher condenada pelo assassinato dos pais. Com o título Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, a obra irá estrear nesta quarta-feira, 11, e promete abordar o ponto de vista de Suzane, além de falar sobre sua relação com Daniel e Christian Cravinhos.

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“Eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar”, afirma Suzane, em uma das primeiras falas expostas no trailer oficial do documentário. A reação imediata foi divisiva, com muitos criticando o streaming por dar espaço para ela. “Que absurdo”, afirmou uma usuária no Instagram, irritada com o teor da obra. Uma segunda é mais vocal: “Parem de dar palco pra ela. Vocês estão transformando-a em uma heroína. Ela só tá ganhando mais dinheiro e fama”.

No entanto, também houve quem apoiasse a produção. “A mesma galera que está reclamando do documentário, é a mesma que da play em documentários sobre true crime de fora do Brasil”, criticou um usuário.

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