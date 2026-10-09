O plano de Tony Ramos para quando se cansar da televisão

O terceiro filme de Se Eu Fosse Você 3 chega aos cinemas nesta quinta-feira, 8. Tony Ramos e Glória Pires retornam aos papéis, tendo Cleo Pires e Rafael Infante no grupo de protagonistas. Para o veterano, voltar ao projeto não foi diferente, mesmo depois de 20 anos. “A gente só esperou o roteiro certo e aconteceu. O momento correto é quando você tem um bom roteiro. Você não programa essas coisas, aconteceu, estreamos e estamos felizes”, contou.

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O ator está no ar com Quem Ama Cuida, novela das 9, como Otoniel. Tony é um dos veteranos mais presentes na tela da TV Globo e não pretende parar. Ele nunca fez trabalhos como diretor e roteirista, e não tem planos para ficar do outro lado das câmeras. “Não, quando parar com televisão, ou diminuir, continuarei no teatro, que é a minha casa original”, expôs.

Se Eu Fosse Você 3 mostra a vida da filha de Tony e Gloria, Bia (Cleo), casada com Aquiles (Rafael) que sofre do mesmo mal dos pais após uma discussão: troca de corpos. Na trama, ela está em um momento importante da carreira e precisa enfrentar mais um desafio.

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