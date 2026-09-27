Aos 78, Tony Ramos revisita nu pioneiro que marcou sua carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Tony Ramos, aos 78 anos e quase seis décadas na TV Globo, revela que seu papel em “Quem Ama Cuida” é um dos mais desafiadores. O ator fala sobre a ambiguidade de Otoniel e sua paixão por novelas, relembrando até seu famoso nu em “O Astro” com a habitual serenidade e profissionalismo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Há quase seis décadas encarando um papel atrás do outro na TV Globo, Tony Ramos, 78 anos, achava que nenhum novo personagem poderia surpreendê-lo. Até receber a missão de dar vida ao ambíguo Otoniel, em Quem Ama Cuida, a novela das 9 da emissora carioca. O aposentado desperta a empatia do público por ter perdido os bens em uma enchente, mas causa repulsa ao expor o neto gay a impropérios homofóbicos. As “surpresas de percurso” entusiasmam o ator, que segue defendendo os folhetins televisivos. “Gosto demais de fazer novelas, obra aberta é estimulante”, diz. Entre os momentos históricos colecionados na telinha, Tony cita o primeiro nu masculino da televisão brasileira, em O Astro (1977), que ele encarou sem desconforto. “Não houve constrangimento porque os diretores tiveram cuidado”, diz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014