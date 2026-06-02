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Cultura

O papel da Marvel que quase foi de Nicolas Cage

Ator é protagonista da série 'Spide-Noir'

Por Tatiana Moura 2 jun 2026, 19h19 | Atualizado em 9 set 2026, 12h24
Nicolas Cage
Nicolas Cage  (Steve Jennings/Getty Images)
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Nicolas Cage revelou que foi convidado para interpretar o Duende Vende no filme do Homem-Aranha (2002), mas não seguiu em frente com o papel. O ator chegou a conversar com o direitor do longa, Sam Raimi, sobre o papel, mas preferiu seguir como protagonista em Adaptação, do mesmo ano. “Para mim, foi a escolha certa na época”, disse em entrevista a People. Ele estava certo: a produção rendeu a segunda indicação do ator ao Oscar.

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Anos depois ele foi escolhido para interpretar o Motoqueiro Fantasma, já em 2007. Agora, ele é a estrela da série Spide-Noir, que fala sobre um investigador particular. “Eu interpretei vários vilões. Eu gosto de ambos. Eu acho que ambos são importantes partes do cinema. Eu não gostaria de ficar preso a fazer somente uma única coisa”, declarou. 

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