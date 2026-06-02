O papel da Marvel que quase foi de Nicolas Cage

Nicolas Cage revelou que foi convidado para interpretar o Duende Vende no filme do Homem-Aranha (2002), mas não seguiu em frente com o papel. O ator chegou a conversar com o direitor do longa, Sam Raimi, sobre o papel, mas preferiu seguir como protagonista em Adaptação, do mesmo ano. “Para mim, foi a escolha certa na época”, disse em entrevista a People. Ele estava certo: a produção rendeu a segunda indicação do ator ao Oscar.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Anos depois ele foi escolhido para interpretar o Motoqueiro Fantasma, já em 2007. Agora, ele é a estrela da série Spide-Noir, que fala sobre um investigador particular. “Eu interpretei vários vilões. Eu gosto de ambos. Eu acho que ambos são importantes partes do cinema. Eu não gostaria de ficar preso a fazer somente uma única coisa”, declarou.