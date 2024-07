O que diz Nicolas Cage sobre uso de IA no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicolas Cage se posicionou sobre o uso de Inteligência Artificial no cinema. O ator se disse assustado com o avanço da tecnologia e questionou sobre a valorização dos artistas na indústria. Em entrevista ao The New Yorker, publicada nessa segunda-feira, 8, ele afirmou que vetou antecipadamente o uso de sua imagem em IA.

“Eles vão roubar meu corpo e fazer o que quiserem com ele por IA. Deus, espero que não! Estou aterrorizado com isso e tenho sido bem verborrágico sobre o assunto. É realmente assustador, e me faz pensar, sabe, para onde vai a verdade do artista? Vai ser substituída? Vai ser transfigurada. Para onde vai a batida do coração? O que quero dizer é, o que vão fazer com meu rosto e corpo quando eu morrer? Eu não quero ter nada a ver com isso!”.