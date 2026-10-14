O novo capítulo da polêmica de Kelly Clarkson e pássaro valioso

Um vídeo de câmeras de segurança que mostra Kelly Clarkson em uma loja de Nova York reacendeu a polêmica envolvendo a cantora e um pássaro mecânico avaliado em 15 mil dólares, cerca de 75 mil reais. As imagens mostram a artista de boné, camiseta amarela, jeans e mochila durante uma visita de aproximadamente cinco minutos ao estabelecimento. Na gravação sem áudio, Kelly aparece conversando com um atendente próximo ao pássaro Molly, uma peça que canta e dança. O funcionário aponta para outra direção, e os dois acabam seguindo caminhos diferentes. A cantora teria chamado o atendente de “idiota”, mas a gravação não permite confirmar o conteúdo da conversa.

A confusão começou depois que Kelly relatou ter sido tratada com arrogância ao tentar comprar o pássaro. A artista comparou a situação a uma cena do filme Uma Linda Mulher, em que a personagem interpretada por Julia Roberts é destratada em uma loja de luxo.

A loja Art of Play, no Brooklyn, apresentou outra versão dos acontecimentos. Segundo os responsáveis, Molly é uma peça fixada à parede e utilizada em apresentações de mágica, que nunca esteve à venda. O estabelecimento afirmou ter oferecido à cantora a possibilidade de adquirir um item semelhante por 15 mil dólares, além de apresentar outra opção disponível por 2 mil dólares. De acordo com a loja, Kelly deixou o local antes de conhecer a alternativa mais barata.

Continua após a publicidade

A cantora contestou a explicação e compartilhou uma imagem da etiqueta com o preço de 15 mil reais, sustentando que o funcionário havia indicado que a peça poderia ser comprada.

A repercussão também provocou ataques virtuais contra a loja e seus funcionários. Um dos proprietários, Adam Rubin, criticou a exposição do estabelecimento e afirmou que a equipe recebeu mensagens ofensivas e ameaças. A loja disse ter procurado Kelly para tentar esclarecer o mal-entendido, mas as versões sobre o atendimento continuam divergentes. “É uma estrela pop, um pássaro mecânico; é surreal. Quando tudo isso começou, todo mundo queria que nós morrêssemos”, disse Rubin, em depoimento ao site Page Six.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)