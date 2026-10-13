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Cultura

O motivo do bate boca de Kelly Clarkson com loja nas redes sociais

Cantora detonou estabelecimento em publicações no X

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h13 | Atualizado em 13 out 2026, 11h34
Mulher de cabelos castanhos longos e lisos sorri para a câmera, vestindo uma camisa colorida com estampa floral em tons de vermelho, amarelo e verde, em frente a um fundo branco com o logo azul da SiriusXM
Kelly Clarkson (Noam Galai/Getty Images)
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Kelly Clarkson se envolveu em uma discussão pública com uma loja no Brooklyn, em Nova York, após afirmar que foi tratada com desprezo por um funcionário durante uma visita ao estabelecimento no sábado, 10. A cantora de 44 anos relatou o episódio no X e comparou a experiência à vivida pela personagem de Julia Roberts no filme Uma Linda Mulher (1990). Em uma cena do longa, ela é esnobada por vendedoras durante compras.

Segundo Kelly, ela foi à loja Art of Play com a intenção de comprar alguns produtos, mas sentiu que o funcionário presumiu que não teria dinheiro para adquirir um dos itens que despertaram seu interesse. A artista afirmou que o vendedor sugeriu procurar algo semelhante e criticou a postura do atendente. “Você é um idiota e acabou de perder uma venda e tanto”, escreveu.

A cantora também ironizou o atendimento ao recomendar o estabelecimento a quem quisesse ser tratado como a personagem de Julia Roberts no longa-metragem. A publicação repercutiu nas redes sociais e levou a loja a se manifestar sobre o episódio.

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Em comunicado, a Art of Play afirmou que Kelly demonstrou interesse em um pássaro mecânico chamado Molly, utilizado em apresentações de mágica. De acordo com o estabelecimento, a peça é única, fica fixada permanentemente na parede e não está à venda. A empresa também lamentou os ataques recebidos após a publicação da artista. “Imaginem nossa surpresa quando, de repente, nosso pequeno comércio começou a ser atacado por oito milhões de pessoas que nunca sequer estiveram aqui. Tem sido uma experiência surreal ver nossa loja no centro de tamanha revolta por causa de uma única publicação de uma celebridade”, diz a nota.

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A explicação, porém, não convenceu Kelly, que voltou às redes sociais no domingo, 11, e acusou a loja de mentir. Segundo ela, o objeto tinha uma etiqueta com o preço de 15 mil dólares, cerca de 80 mil reais, e o funcionário teria confirmado que estava à venda, sugerindo uma alternativa semelhante em tom que considerou arrogante.

A artista afirmou ainda que apoia pequenos negócios, mas que isso não justifica tratar clientes com desdém. “Eu adoro pequenos negócios e sei da importância deles, mas isso não dá a vocês o direito de tratar as pessoas com desprezo só porque são uma empresa pequena. A loja de vocês é muito legal. Pena que vocês não sejam”, escreveu.

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Em uma nova manifestação, a Art of Play afirmou que havia oferecido a possibilidade de adquirir uma peça quase idêntica diretamente do artista responsável, também por 15 mil dólares. A loja disse ainda que tentou apresentar uma alternativa de 2 mil dólares, aproximadamente 10,7 mil reais, mas que Kelly deixou o local antes de conhecê-la. O estabelecimento informou ter procurado a cantora para esclarecer o mal-entendido.

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