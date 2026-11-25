O feito inédito da vencedora do Miss Universo 2026
Porto-riquenha Jennifer Barreto foi coroada nesta terça-feira, 24
A porto-riquenha Jennifer Barreto fez história ao ser coroada Miss Universo 2026 na noite de terça-feira, 24, em seu país natal. Aos 27 anos, ela se tornou a primeira mãe e mulher casada a conquistar o título em toda o histórico do concurso. A mudança nas regras, que passou a permitir a participação de mulheres com esse perfil, foi implementada em 2023.
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Com 1,80m de altura, Jennifer é casada com um sargento do Exército dos Estados Unidos e mãe de uma menina de 7 anos. Ela recebeu a faixa e a coroa das mãos da mexicana Fátima Bosch, que ganhou a edição de 2025.
O segundo lugar ficou com a dominicana Melissa Núñez, enquanto a venezuelana Clara Vegas Goetz terminou na terceira posição. A brasileira Marcella Kozinski, do Paraná, ficou entre as 30 semifinalistas.