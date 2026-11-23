A brasileira Marcella Kozinski, 26, chamou atenção no desfile de trajes típicos do Miss Universo 2026, realizado no sábado, 21, em Porto Rico. Representante do Brasil na competição, a paranaense apostou em um figurino com mais de 40 mil cristais, luzes de LED e uma estrutura inspirada no guaraná, fruto típico da biodiversidade nacional. Batizada de “Guaraná, o fruto sagrado da terra”, a criação do figurinista Bruno Oliveira reúne ainda frutos produzidos em impressão 3D e folhas confeccionadas com garrafas PET recicladas.

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A produção levou um mês e mobilizou mais de 25 profissionais, entre artesãos, bordadeiras e especialistas em tecidos. Foram utilizados mais de 80 metros de tecido plissado na confecção da peça. “Homenagear o guaraná já era um desejo meu. É um fruto da nossa terra, e poder levá-lo ao palco do Miss Universo é uma forma de compartilhar nossas raízes com o mundo. Espero que as pessoas se encantem com o traje e queiram conhecer mais sobre o guaraná e sobre a riqueza da natureza brasileira”, afirmou Marcella.

Eleita Miss Universe Brasil em julho deste ano, a modelo já venceu o Miss Paraná, em 2021, e participou do Miss Internacional, na China, em 2019. Agora, disputa a coroa com outras 115 candidatas na final do concurso, marcada para esta terça-feira, 24, em Porto Rico.

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