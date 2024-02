O curioso processo de criação do quadro feito com destroços do 08/01

Uma obra curiosa e simbólica do artista Vik Muniz entrou em exposição permanente no Senado Federal nesta semana e poderá ser visto pelo público que visitar o Palácio do Congresso Nacional. Batizado de Janeiro de 2023, o quadro doado ao órgão pelo artista foi feito a partir dos destroços deixados pelos manifestantes golpistas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023, em uma manifestação desenfreada contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota de Jair Bolsonaro (PL) no pleito de 2022.

Feita a convite da Diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, a peça retrata a construção do órgão público e foi confeccionada a partir de vidros quebrados, cartuchos de bala e restos de tapete azul recuperados dos escombros da invasão. Para a produção, o Senado enviou à Muniz um caminhão abarrotado de destroços. “Quando o material chegou, eram cerca de três toneladas de fragmentos de vidro, de carpete, de tudo. Era tão grande que afundou o meu estacionamento”, disse o artista em entrevista à TV Senado.

A escala da obra foi escolhida com cuidado. A ideia era que os elementos que compõem a peça, como os estilhaços de vidro e as capsulas de armamentos, fossem identificáveis, mas sem que se perdesse a ideia da construção como um todo. “Ver as imagens do 8 de Janeiro e o desenrolar daquele dia, foi pra mim como se um símbolo tivesse sendo atacado”, disse ele, afirmando que topou quase que imediatamente a ideia do projeto. “Nós vivemos uma jovem e frágil democracia, que não se apresenta hoje sem algumas cicatrizes. O que eu espero com a presença dessa obra nessa instituição é que vista essas cicatrizes pra educação, o bem, e o desenvolvimento da democracia”.

Idealizadora do projeto, Ilana Trombka disse que a ideia da obra é passar uma mensagem através da arte. “A gente queria mostrar que o que se viveu faz parte da história, mas que nós saímos maiores, melhores e mais fortes, e isso é através da arte, dessa transformação”, disse ela à TV Senado, que está produzindo um documentário, Arte no Caos, sobre o processo de confecção do quadro de Muniz.

