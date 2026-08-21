O capítulo final da disputa pela herança de Gal Costa

A casa onde Gal Costa viveu os últimos anos de sua vida foi vendida nesta semana por 6,7 milhões de reais. O imóvel havia sido colocado à venda por 10 milhões de reais no fim de 2024, mas o preço foi reduzido até a conclusão do negócio.

Localizada no Jardim Europa, em São Paulo, a casa tem 390 metros quadrados, três dormitórios, duas vagas na garagem e jardim nos fundos. O valor será dividido igualmente entre Gabriel da Costa Penna Burgos, filho da cantora, e Wilma Petrillo, viúva de Gal. A negociação deve ser oficializada nos próximos dias e representa o capítulo final de uma disputa pelo patrimônio da artista que se arrastava há mais de três anos.

Além do imóvel, os dois dividiram os valores obtidos com a venda de dois carros e outros bens. Os direitos sobre a obra musical de Gal, porém, ficarão exclusivamente com o filho. Com a conclusão da venda, o inventário da cantora deverá ser encerrado. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo e checadas pela coluna GENTE.

Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos. Após sua morte, uma batalha judicial entre Gabriel e Wilma movimentou o espólio da cantora. O processo, que envolvia o reconhecimento de união estável e divisão de bens, foi encerrado em setembro de 2024 com um acordo.

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