O novo problema de Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, com a Justiça

Após diversas polêmicas sobre a divisão da herença de Gal Costa, a ex-advogada de Wilma Petrillo, viúva da cantora, entrou na Justiça para cobrar mais de 500 mil reais em honorários e despesas. A ação foi protocolada em maio na 4ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo e está sob responsabilidade da juíza Lais Helena Bresser Lang Amaral. A coluna GENTE teve acesso ao processo.

Segundo Vanessa de Camargo Bispo, o contrato, assinado em março de 2024, previa o pagamento de honorários de êxito equivalentes a 12% do benefício econômico recebido por Wilma no inventário. O escritório afirma ter trabalhado durante mais de quinze meses, participando de reuniões, negociações de dívidas, análise do patrimônio, contato com gravadoras e instituições financeiras, além das tratativas que levaram a um acordo entre os herdeiros.

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A advogada sustenta que teve os poderes revogados em 8 de dezembro de 2025, quando o inventário já estaria em fase praticamente conclusiva. Na ação, calcula ter direito a 480 mil reais referentes à parte de Wilma em um imóvel, avaliado para venda por 8 milhões de reais, e a outros 70 mil reais sobre uma quantia que estava depositada judicialmente. Também pede o reembolso de 550 reais gastos com entregas, pesquisas e deslocamentos. Wilma não se manifestou sobre o caso até o momento.

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