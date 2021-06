Musical de Bruce Springsteen será o primeiro a retornar à Broadway

O musical biográfico do roqueiro Bruce Springsteen, que teve 236 apresentações entre 2017 e 2018, ganhou nova temporada e será o primeiro do gênero a retornar aos palcos da Broadway desde que o complexo teatral nova-iorquino fechou as portas no início de março de 2020. O espetáculo, que tem performance do próprio músico, fará sua reestreia no dia 26 de junho, com apresentações previstas até o dia 4 de setembro. “Eu amei fazer Springsteen On Broadway e estou emocionado de ter sido convidado a repetir o show como parte da reabertura”, disse Bruce em nota divulgada no site da atração. Os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira, 10, através do site.

O retorno acontece em um momento de alívio para os americanos, que retomam aos poucos a vida normal graças a alta taxa de vacinação do país. Segundo a NBC, a cidade de Nova York, que chegou a registrar mais de 1.000 mortes por dia, teve uma redução de 95% no número de infecções desde janeiro, e a maior parte dos estabelecimentos já pode funcionar com capacidade total. No caso do musical de Springsteen, no St. James Theatre, a entrada será autorizada mediante apresentação de um comprovante de vacina que prove imunização completa (14 dias a partir da segunda dose) com a Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson (essa de dose única) ou qualquer outra vacina aprovada em caráter emergencial pela OMS — o que inclui a Coronavac. Menores de 16 anos poderão entrar sem a vacina, acompanhados por um maior vacinado, se apresentarem teste de antígeno ou PCR negativo. Além disso, todos os sistemas de ventilação do auditório foram atualizados com um filtro especial, a entrada será escalonada e os participantes deverão preencher uma avaliação de saúde 24 horas após o show.

Em maio, o St. James Theatre abriu as portas para receber uma apresentação de Nathan Lane e Savion Glover, vencedores do Tony Awards, o “Oscar” do teatro. A ação deu início a um programa de testes com os teatros da Broadway, que agora receberão um musical de verdade com a reestreia do musical de Springsteen. Embora a maior parte das restrições já tenham caído na cidade, os produtores da Broadway escolherem a cautela. Segundo o New York Times, cerca de 30 shows devem retomar as apresentações até o final de 2021 – metade em setembro, incluindo os badalados Hamilton, O Rei Leão e Wicked, e o restante espalhado ao longo do último trimestre. Isso acontece porque o complexo é altamente alimentado pelo turismo: segundo o relatório da última temporada, divulgado pela Broadway League, cerca de 65% dos expectadores de 2019 vieram de fora, e as viagens internacionais ainda enfrentam entraves logísticos. Como o alto custo de produção impede que os shows se sustentem com limitações de capacidade, os produtores não podem se dar ao luxo de arriscar salas vazias.

Na última temporada contabilizada (2018-2019), a Broadway arrecadou o montante de 1,83 bilhão de dólares em bilheteria, conforme divulgado pelo canal CNBC. Sem os dados atualizados, a emissora estima que o complexo tenha tido uma receita de cerca de 300 milhões de dólares em ingressos durante as 10 semanas que funcionou em 2020 — pouco mais de 16% do valor conquistado em um ano. Além do valor dos ingressos e de mais de 1.000 empregos perdidos, Charlotte St. Martin, presidente da Broadway League, estimou que o fechamento do complexo tenha custado quase 15 bilhões de dólares aos cofres da cidade. Os rendimentos da noite de abertura de Springteen On Broadway serão doados para a uma série de instituições de caridade de Nova York.