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Cultura

Morte de atriz de ‘Coração de Mãe’ tem reviravolta e verdadeira causa é revelada

A turca Ece İrtem morreu aos 35 anos, no começo de junho

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h43 | Atualizado em 10 jul 2026, 11h56
Mulher sorridente com blusa e saia vermelhas estampadas, mãos na cabeça, posa em pátio de templo tailandês com torres douradas e telhados coloridos sob céu azul
A atriz turca Ece İrtem, durante viagem na Tailândia, dias antes de sua morte. (Instagram/Reprodução)
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Quase um mês depois da morte da atriz Ece İrtem, aos 35 anos, o caso ganhou uma reviravolta com a divulgação do exame que atesta a verdadeira causa da morte da estrela de Coração de Mãe: segundo o laudo definitivo do Instituto Médico Legal, a turca morreu em decorrência de uma intoxicação alcoólica — sem qualquer ligação com a mordida de macaco que havia sido apontada anteriormente como uma possível causa do falecimento.

De acordo com a investigação, exames toxicológicos apontaram uma alta concentração de álcool etílico no sangue da atriz, o que sacramentou a conclusão do caso. Em nota à imprensa turca, o advogado da família destacou que a autópsia não identificou qualquer indício de violência ou participação de terceiros, e descartou hipóteses levantadas anteriores — como um possível ataque cardíaco e uma infecção generalizada em decorrência da mordida de macaco sofrida durante uma viagem à Tailândia.

Segundo o jurista, a artista teria consumido bebida alcoólica na noite em que morreu, antes de se encontrar com a mãe, no dia 15 de junho. Detalhes sobre a quantidade não foram revelados. Já sobre o ferimento causado pelo animal, o advogado informou que İrtem foi mordida no dia 27 de maio, e procurou atendimento médico imediato. Ela recebeu um tratamento de 21 dias, mas suspendeu o uso da medicação após 11 dias. O exame não encontrou sinais de ligação do incidente com a morte.

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Relembre o caso

Conhecida no Brasil pela personagem Hance, de Coração de Mãe, Ece İrtem foi encontrada morta em sua residência em Istambul no dia 15 de junho, um dia depois de completar 35 anos. A suspeita inicial era de que ela teria sido vítima de um ataque cardíaco, mas o advogado da artista, Uğur Gökkoyun, solicitou ao Ministério Público da Turquia que a mordida de macaco sofrida por ela na Tailândia fosse incluída entre as suspeitas da morte investigada pelas autoridades.

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Em uma declaração dada à imprensa na época do falecimento, o advogado da artista explicou que pediu a investigação da hipótese depois de consultar três especialistas que informaram que esse tipo de lesão poderia levar a “consequências fatais, incluindo sepse” — infecção generalizada que pode levar à morte.

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