Mordida de macaco pode ter causado a morte de atriz da novela Coração de Mãe

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A morte da atriz turca Ece İrtem, de 35 anos, conhecida por “Hance” em Coração de Mãe, está sob investigação em Istambul. Inicialmente suspeita de ataque cardíaco, uma nova e chocante hipótese surge: uma possível mordida de macaco em viagem à Tailândia, que poderia ter causado sepse. Detalhes da autópsia ainda não foram divulgados.

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A causa da morte da atriz turca Ece İrtem, conhecida no Brasil por incorporar a personagem “Hance” na novela Coração de Mãe, está sendo investigada pela polícia e por seus representantes. A artista foi encontrada morta em sua residência em Istambul na última segunda-feira, 15, um dia depois de completar 35 anos de idade.

Apesar de suspeitas iniciais de ter sido vítima de um ataque cardíaco, o advogado de İrtem, Uğur Gökkoyun, solicitou ao Ministério Público da Turquia que uma possível mordida de um macaco seja incluída entre as suspeitas da morte investigada pelas autoridades locais.

Segundo familiares da atriz, um incidente com o animal durante uma recente viagem à Tailândia poderia ser uma das hipóteses para o falecimento de İrtem. Dias antes de sua morte, a atriz compartilhou imagens em seu perfil do Instagram da viagem pelo país do sudeste Asiático.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ECE i R T E M (@irtemece)

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Em uma declaração recente dada à imprensa turca, um dos advogados da atriz turca afirmou ter consultado três especialistas antes de protocolar o pedido no Ministério Público sobre a nova hipótese, que ganhou força após três cicatrizes serem encontradas no braço esquerdo da atriz durante o processo de autópsia do corpo.

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Segundo o jurista, durante as consultas, foi confirmado que esse tipo de lesão poderia levar a “consequências fatais, incluindo sepse”, que é uma infecção generalizada.

Até o momento, nenhuma das autoridades da Turquia divulgaram os resultados oficiais da autopsia de İrtem, que foi sepultada na quarta-feira, 17, na cidade de Kuşadası, na costa leste do país.

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İrtem desempenhava um dos papeis principais na novela que é veiculada pela TV Record desde janeiro deste ano. Ela era formada em ópera e canto pela Universidade Yasar. Ela trabalhou com artistas renomados da Turquia, como Aytul Büyüksarac e o tenor Levent Günduz.

