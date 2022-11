Morre o cantor e compositor Rolando Boldrin, aos 86 anos

Morreu nesta quarta-feira, 9, o cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, aos 86 anos. A notícia foi divulgada pela Fundação Padre Anchieta, que lamentou a morte do apresentador do programa Sr. Brasil, da TV Cultura, por dezessete anos. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Em seu programa, Boldrin abriu portas para o chamado “Brasil profundo”, apresentando diversos artistas e ritmos representativos de todas as regiões do país. Nascido no interior de São Paulo, em São Joaquim da Barra, em 22 de outubro de 1936, Boldrin era um artista local, cantava e contava causos na cidade, antes de conquistar espaço na TV e no cinema nacional.

Apesar de sua forte conexão com a música, especialmente a sertaneja, Boldrin se orgulhava da carreira de ator, a qual via como sua vocação. “Esse tem sido meu trabalho a vida inteira; radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias”, dizia. Fez novelas clássicas como As Pupilas do Senhor Reitor, Mulheres de Areia e A Viagem. Apresentou também Som Brasil, na Globo, e Empório Brasileiro, na Band, adaptado para Empório Brasil, no SBT.