Morre aos 68 anos Akira Toriyama, criador do Dragon Ball

Um dos quadrinistas mais influentes da última metade do século XX no Japão, Akira Toriyama, criador do mangá Dragon Ball morreu em 1º de março após sofrer um hematoma subdural agudo (um hematoma no cérebro). A informação só foi revelada agora. O artista teve um funeral fechado, mas familiares já comunicaram que haverá um evento especial para eles se despedirem do artista. Toriyama pouco aparecia em público e levava uma vida discreta em Nagoya, no interior do país.

“Ele foi apoiado por tantas pessoas de todo o mundo que lhe permitiram continuar seus esforços criativos por mais de 45 anos. Esperamos, sinceramente, que o mundo das obras únicas de Akira Toriyama continue a ser amado por todos por muito tempo. Por favor, aceite nossa mais profunda gratidão por sua gentileza e amizade durante sua vida”, diz um texto publicado nas redes oficiais do artista.

Dragon Ball conta a história de Goku, um lutador que viaja o mundo em busca das esferas do dragão, objetos capazes de realizar desejos. Na jornada, ele enfrenta diversos inimigos, desde mestres em artes marciais a demônios. Criado em 1984, o mangá virou anime para TV em 1986, ganhando popularidade mundial. Tanto que em é muito comum ver em feiras de quadrinhos jovens vestidos como Goku. Dragon Ball é o quarto mangá mais vendido da história, os 42 volumes da série venderam 260 milhões de cópias ao redor do mundo. Além de Dragon Ball, outro quadrinho bastante conhecido de Toriyama era Dr. Slump, sobre a robô Arale Norimaki que visa entender o mundo onde vive.

