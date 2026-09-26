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Cultura

Melhor da semana: Paolla Oliveira de volta ao Carnaval

Atriz será rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em 2027

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 08h00
Mulher de pele morena, cabelos escuros e sorriso suave, vestindo um vestido dourado e uma coroa elaborada, com os braços abertos para cima. Ao fundo, luzes verdes e pontos luminosos desfocados em um cenário noturno
Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense (Instagram/Reprodução)
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Paolla Oliveira, 44, mal teve tempo de sentir saudade da Marquês de Sapucaí. Depois de deixar a Grande Rio em 2025 e ficar fora do Carnaval deste ano, a atriz anunciou na quarta-feira, 23, que voltará ao posto de rainha de bateria em 2027, agora à frente da Imperatriz Leopoldinense. A coroação está marcada para 17 de outubro.

A volta acontece depois de uma troca que deu o que falar. Quando Paolla deixou a Grande Rio, foi substituída por Virginia Fonseca, escolha que rendeu uma enxurrada de críticas e comparações nas redes sociais. A influenciadora enfrentou resistência desde o anúncio e teve uma passagem de apenas um Carnaval pelo posto. Para 2027, a Grande Rio escolheu Anitta como nova rainha.

Paolla, por sua vez, disse que o retorno sequer estava nos planos. Foi justamente ao acompanhar a folia de longe que percebeu que ainda não estava pronta para se despedir. “Foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, afirmou. Sua volta, agora em outra agremiação, ajuda a lembrar uma coisa que a passagem turbulenta de Virginia deixou ainda mais evidente: no Carnaval, fama pode abrir espaço na avenida, mas pertencimento não se compra.

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