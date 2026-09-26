Melhor da semana: Paolla Oliveira de volta ao Carnaval

Paolla Oliveira, 44, mal teve tempo de sentir saudade da Marquês de Sapucaí. Depois de deixar a Grande Rio em 2025 e ficar fora do Carnaval deste ano, a atriz anunciou na quarta-feira, 23, que voltará ao posto de rainha de bateria em 2027, agora à frente da Imperatriz Leopoldinense. A coroação está marcada para 17 de outubro.

A volta acontece depois de uma troca que deu o que falar. Quando Paolla deixou a Grande Rio, foi substituída por Virginia Fonseca, escolha que rendeu uma enxurrada de críticas e comparações nas redes sociais. A influenciadora enfrentou resistência desde o anúncio e teve uma passagem de apenas um Carnaval pelo posto. Para 2027, a Grande Rio escolheu Anitta como nova rainha.

Paolla, por sua vez, disse que o retorno sequer estava nos planos. Foi justamente ao acompanhar a folia de longe que percebeu que ainda não estava pronta para se despedir. “Foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, afirmou. Sua volta, agora em outra agremiação, ajuda a lembrar uma coisa que a passagem turbulenta de Virginia deixou ainda mais evidente: no Carnaval, fama pode abrir espaço na avenida, mas pertencimento não se compra.

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