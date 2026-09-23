Paolla Oliveira retorna ao posto de rainha de bateria no Carnaval do Rio

Paolla Oliveira está de volta à Sapucaí. A atriz foi anunciada nesta quarta-feira, 23, como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2027. Ela ocupará o posto que foi de Iza, que deixou a função em março deste ano.

O retorno acontece após Paolla se despedir da Grande Rio em 2025. Em 2026, ela ficou fora dos desfiles, mas afirmou que a distância a fez perceber o quanto o Carnaval continua fazendo parte de sua vida. “Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, escreveu a atriz ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Ainda na publicação, Paolla refletiu sobre a sua relação com a festa: “Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval está no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?”.

No fim, agradeceu o convite. “Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam”, completou.

Na Imperatriz, Paolla estará à frente da bateria Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo. A coroação está marcada para 17 de outubro, na quadra da escola. A atriz já havia ocupado o posto de rainha de bateria anteriormente, mas esta será sua estreia na função pela Imperatriz nesta nova fase. A escola levará para a Sapucaí o enredo A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia, assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

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