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Cultura

Paolla Oliveira retorna ao posto de rainha de bateria no Carnaval do Rio

Volta acontece após atriz se despedir da Grande Rio em 2025

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h13 | Atualizado em 23 set 2026, 13h44
Mulher de pele morena, cabelos escuros e sorriso suave, vestindo um vestido dourado e uma coroa elaborada, com os braços abertos para cima. Ao fundo, luzes verdes e pontos luminosos desfocados em um cenário noturno
Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense (Instagram/Reprodução)
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Paolla Oliveira retorna ao posto de rainha de bateria no Carnaval do Rio Priorizar nos meus resultados Google

Paolla Oliveira está de volta à Sapucaí. A atriz foi anunciada nesta quarta-feira, 23, como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2027. Ela ocupará o posto que foi de Iza, que deixou a função em março deste ano.

O retorno acontece após Paolla se despedir da Grande Rio em 2025. Em 2026, ela ficou fora dos desfiles, mas afirmou que a distância a fez perceber o quanto o Carnaval continua fazendo parte de sua vida. “Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, escreveu a atriz ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Ainda na publicação, Paolla refletiu sobre a sua relação com a festa: “Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval está no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?”.

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No fim, agradeceu o convite. “Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam”, completou.

Na Imperatriz, Paolla estará à frente da bateria Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo. A coroação está marcada para 17 de outubro, na quadra da escola. A atriz já havia ocupado o posto de rainha de bateria anteriormente, mas esta será sua estreia na função pela Imperatriz nesta nova fase. A escola levará para a Sapucaí o enredo A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia, assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

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Carnaval
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