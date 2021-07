Marvel confirma Michaela Coel no elenco de ‘Pantera Negra 2’

A atriz britânica Michaela Coel, de 33 anos, estará no elenco de Pantera Negra: Wakanda Forever, da Marvel, continuação de Pantera Negra, de 2018. Os detalhes sobre seu personagem não foram revelados. A informação foi divulgada pelo site da revista Variety, que em sua reportagem afirmou que fontes confirmam que a atriz se encontrou com o diretor Ryan Coogler no Pinewood Studios, de Atlanta, onde as filmagens começaram no mês passado. A Marvel não comentou o assunto.

A atriz ganhou notoriedade com a absurda comédia Chewing Gum (2015-2017), sobre uma religiosa louca para perder a virgindade. O humor rasgado parecia ser sua zona de conforto, mas ela se reinventou: passeou por superproduções como Star Wars e Black Mirror até mostrar dotes dramáticos na ótima Black Earth Rising, como uma sobrevivente do genocídio de Ruanda. Seu maior sucesso, no entanto, é a série dramática da HBO I May Destroy You, inspirada numa experiência pessoal. A atriz interpreta uma escritora famosa na internet e rodeada por millennials tão perdidos quanto ela. Uma noite de bebedeira se transforma numa investigação intrincada, envolvendo um abuso. O trabalho lhe rendeu quatro indicações ao Emmy deste ano. Ela também já atuou nos filmes Been So Long e Star Wars: Os Últimos Jedi.

O novo Pantera Negra chega na esteira de um sucesso mundial sem precedentes, que arrecadou cerca de 1,3 bilhão de dólares em bilheteria. Além disso, será a volta a seu universo sem o ator Chadwick Boseman, que morreu em 2020, aos 42 anos, após um câncer de cólon. A Marvel anunciou, no entanto, que não vai substituir o ator e que o novo filme vai “honrar o legado e o retrato do rei T’Challa feito por Chadwick Boseman”, sem explicar como isso vai acontecer. Os astros Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett provavelmente repetirão seus papéis do filme original. O filme tem previsão de estreia em julho de 2022.