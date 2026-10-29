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Cultura

Mãe de Virginia se incomoda com críticas durante programa da Globo

Participante de 'Poderosas do Cerrado' mencionou suposto 'golpe do baú'

Por Giovanna Fraguito 29 out 2026, 09h44
Margareth Serrão e Virgínia Fonseca, mãe e filha
Margareth Serrão e Virgínia Fonseca, mãe e filha  (@margareth_serrao/Instagram)
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Mãe de Virginia se incomoda com críticas durante programa da Globo Priorize VEJA no Google

Margareth Serrão não gostou de ver a filha Virginia Fonseca envolvida em uma discussão sobre o chamado “golpe do baú” durante o reality Poderosas do Cerrado, exibido pelo GNT e Globoplay. A situação começou quando as participantes debatiam se a expressão era ofensiva, em uma conversa que envolvia Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, morto em 1998. Em meio à discussão, a empresária Thaily Semensato citou a influenciadora como exemplo de alguém que já havia sido alvo desse tipo de comentário por causa do casamento com Zé Felipe.

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“Mas é um termo que ofende qualquer pessoa. Porque as pessoas dizem até da Virginia que ela deu golpe no Zé Leonardo”, afirmou Thaily, confundindo o nome do cantor. A comparação não agradou Margareth, que considerou desnecessário envolver a filha no assunto. “Ela trouxe o papo na hora errada e no lugar errado”, disparou. 

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