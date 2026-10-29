Mãe de Virginia se incomoda com críticas durante programa da Globo

Margareth Serrão não gostou de ver a filha Virginia Fonseca envolvida em uma discussão sobre o chamado “golpe do baú” durante o reality Poderosas do Cerrado, exibido pelo GNT e Globoplay. A situação começou quando as participantes debatiam se a expressão era ofensiva, em uma conversa que envolvia Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, morto em 1998. Em meio à discussão, a empresária Thaily Semensato citou a influenciadora como exemplo de alguém que já havia sido alvo desse tipo de comentário por causa do casamento com Zé Felipe.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“Mas é um termo que ofende qualquer pessoa. Porque as pessoas dizem até da Virginia que ela deu golpe no Zé Leonardo”, afirmou Thaily, confundindo o nome do cantor. A comparação não agradou Margareth, que considerou desnecessário envolver a filha no assunto. “Ela trouxe o papo na hora errada e no lugar errado”, disparou.