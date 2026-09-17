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Cultura

Ludmilla reage a vazamento de áudio e anuncia decisão

Cantora fez um desabafo e disparou críticas a perfis nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 16h04 | Atualizado em 17 set 2026, 16h04
Mulher de pele morena e cabelos castanhos longos, usando um blazer azul-acinzentado, segura uma taça de vinho. Ela olha diretamente para frente, com um leve sorriso, em um cenário externo com árvores e céu rosado ao entardecer
Ludmilla (Instagram/Reprodução)
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Ludmilla disparou críticas a perfis no X após o vazamento de um áudio enviado ao grupo de fãs que mantém em um aplicativo de mensagens. Na gravação, a cantora conversava sobre o distanciamento dos fãs, o projeto Fragmentos e o andamento de seu próximo álbum.

A artista acusou algumas páginas de cortarem suas falas e retirarem o conteúdo de contexto. “Na moral, é muita sacanagem vocês se infiltrarem num grupo de fã-clube meu, onde eu estava tendo uma conversa séria com os meus fãs sobre ‘Fragmentos’ e o ato de encerramento do projeto. Vocês pegam um áudio, cortam, tiram completamente do contexto”, escreveu.

Em outra publicação, Ludmilla rebateu um site que teria associado o áudio à demissão de um bailarino. “”Já deu dessa palhaçada comigo aqui nesse site. Vocês vivem distorcendo o que eu falo e colocando palavras na minha boca. Em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre bailarino ou demissão de ninguém específico”, afirmou. A página apagou a publicação e pediu desculpas após reconhecer que havia retirado a fala de contexto.

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Cansada dos episódios, a cantora indicou ainda que pretende deixar futuras situações nas mãos dos advogados. “Tolerância zero para fake news, distorção, coisa que eu não falei sendo colocada na minha boca, tudo isso vai ser tratado juridicamente. Não vou mais discutir, explicar nem pedir respeito. Meus advogados vão resolver a partir de agora”, concluiu.

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