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Cultura

Ludmilla surpreende mãe com presente de quase 1 milhão de reais

Cantora entregou 'mimo' em aniversário

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 11h50 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h54
Duas mulheres negras sorrindo, a da esquerda com cabelo cacheado longo e blusa laranja, a da direita com cabelo cacheado e blusa preta, abraçadas em ambiente externo
Ludmilla com a mãe, Silvana Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Ludmilla surpreende mãe com presente de quase 1 milhão de reais Priorize VEJA no Google

A cantora Ludmilla decidiu surpreender a mãe, Silvana Oliveira, com um carro de luxo avaliado em até 1 milhão de reais. A artista compartilhou nas redes sociais o momento da entrega do veículo em um vídeo publicado em homenagem ao aniversário de 50 anos da matriarca.

Na publicação, Ludmilla celebrou a relação com a mãe e destacou a importância dela em sua trajetória. “Hoje é o dia da minha mãe, minha parceira pra tudo. Eu tenho muita sorte de ter nascido de você. Obrigada por ser essa mãe tão presente, tão forte, tão amorosa e por sempre estar do meu lado em todos os momentos da minha vida”, escreveu.

O presente chamou atenção pelo valor e pelo modelo escolhido. O veículo é uma Land Rover Defender, modelo de luxo que pode custar entre 780 mil e 970 mil reais, dependendo da versão.

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A relação entre Ludmilla e Silvana é marcada por uma trajetória de parceria desde antes da fama. A mãe acompanhou os primeiros passos da carreira da cantora, que costuma compartilhar demonstrações de carinho e retribuir o apoio recebido ao longo dos anos.

Este não é o primeiro presente milionário dado por Ludmilla. A artista já surpreendeu a esposa, Brunna Gonçalves, com um carro de luxo avaliado em cerca de 1,2 milhão de reais. Mais recentemente, também exibiu uma Ferrari 296 GTB azul, avaliada em aproximadamente 5 milhões de reais, adquirida como um “mimo” para uso próprio.

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Mulher de pele morena e cabelo escuro, vestindo um vestido marrom, sorri enquanto se inclina para um carro branco. Um texto de feliz aniversário para a mãe cobre a imagem.
Ludmilla surpreende mãe com carro de luxo em presente de aniversário (Instagram/Reprodução)
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