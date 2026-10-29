Luciano Szafir comemora gravidez de Sasha e já pede outro neto
Ator celebrou a novidade e brincou sobre aumentar a família
Luciano Szafir não escondeu a felicidade ao descobrir que será avô. O ator comemorou nesta quinta-feira, 29, o anúncio da gravidez da filha, Sasha Meneghel, que espera o primeiro filho com o marido, João Lucas. Em uma publicação no Instagram, Szafir aproveitou para brincar sobre a chegada de um segundo neto, antes mesmo do nascimento do primeiro. “Parabéns, filhota, João! Quanta alegria pela frente, que tenha toda saúde do mundo. E o próximo, vem quando? Calma, brincadeira”, escreveu. Em seguida, deu um conselho aos futuros pais: “Amo vocês, a vida muda agora, se preparem para o maior amor do mundo! Amo vocês, beijos do vovô! ”.
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