Luciano Szafir comemora gravidez de Sasha e já pede outro neto

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Luciano Szafir celebra a notícia de que será avô, expressando sua alegria com a gravidez de Sasha Meneghel e João Lucas. O ator brincou sobre a chegada de um segundo neto e compartilhou conselhos emocionados, destacando a transformação que o amor de um filho traz na vida dos pais.

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Luciano Szafir não escondeu a felicidade ao descobrir que será avô. O ator comemorou nesta quinta-feira, 29, o anúncio da gravidez da filha, Sasha Meneghel, que espera o primeiro filho com o marido, João Lucas. Em uma publicação no Instagram, Szafir aproveitou para brincar sobre a chegada de um segundo neto, antes mesmo do nascimento do primeiro. “Parabéns, filhota, João! Quanta alegria pela frente, que tenha toda saúde do mundo. E o próximo, vem quando? Calma, brincadeira”, escreveu. Em seguida, deu um conselho aos futuros pais: “Amo vocês, a vida muda agora, se preparem para o maior amor do mundo! Amo vocês, beijos do vovô! ”.

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