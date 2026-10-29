Sasha Meneghel anuncia gravidez do primeiro filho com João Lucas

Sasha Meneghel, 28, anunciou nesta quinta-feira, 29, que está grávida do primeiro filho com o cantor João Lucas, 27, com quem é casada desde 2021. A estilista, filha de Xuxa Meneghel, compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, confirmando a chegada do bebê após anos de especulações sobre a maternidade. Em junho, um vídeo em que João apareceu com a mão sobre a barriga da mulher, durante a comemoração de seu aniversário, levantou rumores de gravidez. Na ocasião, Sasha negou a informação, mas não escondeu o desejo de aumentar a família.

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Quem também nunca escondeu a vontade de ver a família aumentar foi Xuxa. Durante uma apresentação da turnê O Último Voo da Nave, em Curitiba, em setembro, a apresentadora voltou a brincar sobre a chegada de um neto diante da filha e do genro, que acompanhavam o show na plateia. “Quando isso acontecer, se eu já sou uma senhora feliz, imagina depois?”, declarou.