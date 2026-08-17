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Cultura

Lexa cria sua ‘nave da Xuxa sem orçamento’ para ser coroada rainha

Cantora vai desfilar na escola de samba Em Cima da Hora, do Carnaval do Rio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h42 | Atualizado em 17 ago 2026, 12h43
Duas cenas de carnaval: à esquerda, um carro alegórico azul e branco com uma pessoa no topo, sob um teto de zinco e confetes caindo; à direita, uma mulher sorridente com cabelos longos e ondulados, vestindo um top brilhante e saia azul, ajustando uma coroa cravejada de pedras na cabeça, em um palco iluminado
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora (Instagram/Reprodução)
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A chegada de Lexa para sua coroação como rainha de bateria da Em Cima da Hora, no Carnaval do Rio, quase fez a própria coroação perder o protagonismo. A cantora surgiu na festa dentro de uma coroa cenográfica, levando a ideia de “chegada de majestade”. O resultado, porém, acabou remetendo mais à clássica “nave” dos shows de Xuxa Meneghel do que a uma entrada de uma rainha.

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A coroação aconteceu neste domingo, 16, na quadra da agremiação, em uma celebração especial com direito a feijoada e roda de samba. A artista chegou ao evento acompanhada da mãe, Darlin Ferrattry, da irmã, Wenny, e do marido, Ricardo Vianna. Em seu discurso, Lexa falou brevemente sobre sua história.

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“Eu vim de comunidade, sou cria do Parque União. E, graças a Deus, depois de ser padeira, de viver muitas coisas não minha vida, eu consegui conquistar os holofotes, mas não foi fácil. Eu sei muito bem o que é vir de morro e que conquistar para a gente é muito mais difícil. Sou cantora de funk e tenho muito orgulho disso”, disse.

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