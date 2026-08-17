Lexa cria sua ‘nave da Xuxa sem orçamento’ para ser coroada rainha

A chegada de Lexa para sua coroação como rainha de bateria da Em Cima da Hora, no Carnaval do Rio, quase fez a própria coroação perder o protagonismo. A cantora surgiu na festa dentro de uma coroa cenográfica, levando a ideia de “chegada de majestade”. O resultado, porém, acabou remetendo mais à clássica “nave” dos shows de Xuxa Meneghel do que a uma entrada de uma rainha.

https://www.instagram.com/reel/DcJVodaBjZl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

A coroação aconteceu neste domingo, 16, na quadra da agremiação, em uma celebração especial com direito a feijoada e roda de samba. A artista chegou ao evento acompanhada da mãe, Darlin Ferrattry, da irmã, Wenny, e do marido, Ricardo Vianna. Em seu discurso, Lexa falou brevemente sobre sua história.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

“Eu vim de comunidade, sou cria do Parque União. E, graças a Deus, depois de ser padeira, de viver muitas coisas não minha vida, eu consegui conquistar os holofotes, mas não foi fácil. Eu sei muito bem o que é vir de morro e que conquistar para a gente é muito mais difícil. Sou cantora de funk e tenho muito orgulho disso”, disse.