Xuxa leva à TV Globo as seguidas críticas de Mara Maravilha

Xuxa Meneghel voltou a responder às críticas que recebeu pelos figurinos usados em sua turnê de despedida, O Último Voo da Nave. A apresentadora de 63 anos defendeu a escolha dos looks e afirmou que os comentários negativos têm relação com etarismo e machismo. Apesar de não citar Mara Maravilha, o comentário foi rapidamente associado à cantora, que ironizou a roupa escolhida pela Rainha dos Baixinhos para shows.

“A virilha é minha e mostro se quiser. As pessoas estão incomodadas com a bunda dos outros”, afirmou Xuxa durante participação no Domingão com Huck, neste domingo, 16.

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Um dos trajes que mais chamou atenção foi um body dourado bastante cavado, usado na estreia da turnê, em São Paulo, que deixou parte da virilha à mostra. Xuxa comparou as críticas direcionadas a ela com a liberdade dada a artistas homens que também exibem o corpo no palco, mencionando Ney Matogrosso.

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“Só por causa da idade mesmo, um etarismo forte. Se vemos o Ney com as mesmas roupas, dançando, ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque a imagem dele é de um homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora, não é legal”, comentou.

Para Xuxa, o espetáculo foi pensado para os fãs e a polêmica acabou contribuindo para divulgar a turnê. “Fiz esse show para quem gosta de mim, não sabia que quem não gostava de mim também ia ver. Quem não gosta, pode ir lá e fica quieto”, ironizou.

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