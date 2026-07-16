Lewis Hamilton assume de vez romance com Kim Kardashian

Lewis Hamilton e Kim Kardashian estão mais assumidos do que nunca. Depois que a empresária publicou uma foto com o piloto em junho, foi a vez do atleta compartilhar, nesta quinta-feira, 16, diversas imagens ao lado da namorada e dos enteados, frutos da antiga relação de Kim com Kanye West. Entre os registros, fotos dos sobrinhos, Kaiden e Willow, de Kim, e dos enteados, Saint, Chicago e Psalm West. A única filha de Kim com o rapper que não aparece nas fotos é North West, de 13 anos. “Abrace aqueles que você ama”, disse na legenda.

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Os rumores do relacionamento entre Kim e Hamilton começaram em fevereiro de 2026, quando chegaram juntos ao mesmo hotel durante a passagem da empresária pela Europa. Os dois fizeram a primeira aparição oficial juntos dias depois, no Super Bowl.