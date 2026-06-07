O ‘efeito Kardashian’ no look de Lewis Hamilton no GP de Mônaco
Piloto da Ferrari foi comparado ao personagem Aladdin
Lewis Hamilton chegou ao glamouroso GP de Mônaco com um visual fashion neste domingo, 7. Nas cores bege e roxo, o piloto da Ferrari foi até comparado ao Aladdin, personagem que tem vestimentas nos mesmos tons.
“Ready”, escreveu o piloto numa legenda com sua foto – em português, “pronto”. O capacete que usou na corrida, aliás, também era na cor roxa. O estiloso piloto circulou pelo local antes da prova acompanhado da namorada Kim Kardashian, que movimentou as redes sociais em mais uma aparição nos bastidores da Fórmula 1. Já há quem veja uma interferência fashion da influenciadora no visual de Hamilton.
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