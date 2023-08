Legado colorido de Ivald Granato é celebrado em mostra em SP

Num castelo no sul da Alemanha, em meados dos anos 1980, o brasileiro Ivald Granato (1949-2016) fez muita arte — em mais de um sentido. A residência de 500 cômodos do século XVIII era, então, ponto de badalação da elite europeia: sua dona, a princesa Gloria von Thurn und Taxis, patrocinava a moda e a vanguarda das artes — além de altas baladas. Entusiasta da obra de Granato, ela cedeu um ateliê para o artista plástico produzir suas pinturas. O resultado foi um momento de explosão criativa que define de forma lapidar sua trajetória. Figuraça com alma de roqueiro e de agitador cultural, ele se sentia em casa no mundo mágico da princesa. O castelo acabou se provando uma bela fonte de inspiração: ali ele elaborou um vibrante conjunto de telas, algumas das quais podem ser vistas na mostra Seres, em cartaz a partir de sábado 19, na Dan Galeria, em São Paulo.

Art Performance

A exposição numa galeria privada marca a volta triunfal ao mercado de arte, sete anos após sua morte, de um criador que sintetiza as batalhas e inquietações da cultura nacional nas últimas décadas. Nascido em Campos de Goytacazes, interior fluminense, Granato desde jovem se destacou pela atuação ruidosa no eixo Rio-São Paulo. Foi um dos tradutores da arte pop dos anos 1960 para a realidade brasileira. Na década seguinte, esteve na ponta de lança das pirações da contracultura e do tropicalismo — notadamente, ao promover e estrelar eventos da arte performática, como a notória Mitos Vadios (1978), um protesto contra os ditames de uma bienal latino-­americana. Diante de um arco de interesses tão amplo, que ia da atuação à escrita e à dança, a nova mostra funciona como um lembrete do essencial: Granato foi, antes de tudo, um pintor vigoroso e inovador.

Embora a pintura o tenha acompanhado desde sempre, foi a partir dos anos 1980 que Granato consolidou suas marcas inconfundíveis: uma profusão de cenas pinceladas com celeridade, em que o uso incendiário das cores se funde às formas de personagens sem rosto — mas plenos de expressividade. “São figuras que incorporam trejeitos comuns, também presentes na personalidade expansiva do artista, possíveis autorretratos multifacetados”, explica no catálogo o curador Daniel Rangel. Num momento em que a arte figurativa está em alta (inclusive comercialmente), impulsionada pelas bandeiras identitárias, é fabuloso notar como Granato já fazia isso com maestria e incrível modernidade décadas atrás.

Arte contemporânea brasileira (1970–1999)

Continua após a publicidade

No castelo da princesa alemã ou em seu movimentado ateliê no bairro de Pinheiros, em São Paulo, Granato valeu-se de uma ferramenta fundamental para atingir a maturidade como pintor: a pesquisa inabalável com as tonalidades dos pigmentos. Ao ver suas imagens de figuras antropomórficas ou humanas em atitudes diversas (até mesmo fazendo amor), o espectador é impactado por uma energia intuitiva e primal. Desavisados podem achar seus traços, por vezes, pueris — mas, como o próprio gostava de apontar, lidar com cores não é para principiantes. Ser simples, na pintura, é ciência complexa.

Granato não só dominava essa arte, como a exercia em notável velocidade. O esforço dos herdeiros para conservar e manter viva a obra desse artista prolífico e de tantas facetas exemplifica os desafios para eternizar, na era dos cliques descerebrados nas redes sociais, o legado dos grandes nomes da produção contemporânea nacional. Em paralelo à mostra, foi concluída recentemente em São Paulo a criação de uma reserva técnica, espaço onde cerca de 10 000 itens, dos quais 3 000 são pinturas, têm armazenamento adequado e passam por mapeamento histórico e catalogação digital. Um trabalho importante para que museus, acadêmicos e colecionadores tenham referências confiáveis sobre o artista. “Esses registros não são só do meu pai, mas de toda a geração dele”, diz sua filha, a jornalista Alice Granato. Um legado colorido não se apaga.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

Art Performance Art Performance

Arte contemporânea brasileira (1970–1999) Arte contemporânea brasileira (1970–1999)

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.