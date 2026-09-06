Kenya Sade em dose dupla na TV Globo, Rock in Rio e Dança: ‘Minha imagem é poderosa’

Quem ligar a televisão na TV Globo nos próximos finais de semana de setembro terá Kenya Sade, 33 anos, em dose dupla. A apresentadora está ao vivo na emissora para a transmissão do Rock In Rio e no Domingão com Huck, como uma das participantes da Dança dos Famosos. Desde 2022, ela se destaca na linha de shows do canal.

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Formada pela Cásper Libero, Kenya sempre soube que seu talento para a comunicação não estava na escrita, mas na fala. Durante o primeiro estágio na TV Cultura, o antigo chefe lhe explicou que a câmera gostava dela. “Apesar de ter grandes exemplos na televisão brasileira, e muitas pessoas me falando que ia trilhar o mesmo caminho delas, não acreditava em mim. Eu sabia que a câmera gostava de mim, mas ainda não tinha essa maturidade pra entender”, relembra à coluna GENTE.

A virada de chave veio em 2019, após intercâmbio para a Irlanda. A apresentadora foi chamada pela Trace, rede de televisão focada na cultura afro-urbana, para integrar o canal no Brasil. O momento significou um retorno de Kenya a um local que realmente a fazia feliz. “Sinto que a televisão é um lugar onde posso ser extraordinária e diferente. Não só inspirar outras pessoas, mas de transformar narrativas. A minha imagem é poderosa e importante que as pessoas me vejam”, conta.

Outra perspectiva

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Em 2022, chegou o convite para integrar o time de apresentadores do Multishow, na transmissão dos principais eventos de música do país. A relação com a área começou desde criança, com artistas tocando pela casa. “Tive uma banda. Não continuei, porque é muito difícil e eu não era a melhor (cantora), teria que me aprimorar”, recorda.

Entretanto, a veia artística deu um jeito de encontrá-la novamente. Este ano, a apresentadora integra o time de celebridades da Dança dos Famosos. O principal objetivo de aceitar participar do projeto é para que o público a conheça. “Quem é a Kenya? Essa mulher que é tão interessante. É uma oportunidade do Brasil inteiro me ver de uma outra perspectiva, aceito os desafios pensando nessa construção”, diz.

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A única conexão de Sade com a dança foi ainda pequena, com o ballet. “Aos 5 anos me apresentei no Raul Gil com a minha prima, mas só isso”. Durante as primeiras semanas de preparação, já percebeu que tem consciência corporal e consegue se ajustar ao ritmo escolhido. O desafio do programa, entretanto, será conciliar os ensaios com o Rock In Rio. “Não sei como, mas estou levando os dois. De manhã ensaio, de tarde vejo coisas do trabalho”, conta.

CDF na Globo

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O preparo para o festival acontece meses antes, mas Kenya tenta se manter atualizada sobre as novas tendências na música. “Não tem um momento que abro um caderno e não vejo algo sobre o RIR. Talvez tenham pessoas que façam isso, mas precisa ser algo constante”, diz. Entre os artistas que sonha em entrevistar no evento estão: Laufey, Jon Batiste e Elton John. “Aprendi a escutá-lo com a minha mãe. Ele é tão irreverente… Esses grandes artistas da história da música devem ser reverenciados em vida”.

Kenya já se sente realizada pela posição que conquistou na televisão brasileira. A apresentadora tenta ao máximo viver o presente, sem olhar para o futuro. Apesar de estar em um local de destaque, não sente tanta pressão. “É pressão atrelada ao crescimento, sou preparada para estar nesse lugar e tenho anos de experiência com tudo que venho fazendo. Ela vai sempre existir, mas encaro os desafios de forma comprometida. Na TV Globo as pessoas me chamam de CDF”, brinca.

Fora da carreira profissional, Kenya é casada com a designer Thamyres Donadio. O casal está junto desde 2019 e se conheceu por aplicativo. “Ela me traz muito pé no chão. E é uma pessoa que também me deixa ser livre para trabalhar, poder criar e fazer o meu. Ela me apoia em cada desafio, em cada loucura, em cada passo. Ainda que eu tenha que ficar longe de casa”, diz.

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Desde que começou a carreira, nunca escondeu o relacionamento nas redes sociais. “Essa minha naturalidade é o que faz com que as pessoas nos aceitem. Mesmo diante de um Brasil tão dividido e tão polarizado, onde a gente sabe, claro, que tem muita homofobia, mas ainda bem que as pessoas enxergam em nós. E que bom poder falar nisso: enxergam no amor de duas mulheres, uma família. Sinto que as pessoas têm muito respeito pela família que estou construindo diante da televisão”, finaliza.

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