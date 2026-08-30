Os espaços e ativações que prometem atrair público atrás de brindes no Rock in Rio

O Rock in Rio 2026 vai transformar as marcas em atrações paralelas aos palcos durante os sete dias de festival, de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro, no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 90 empresas estarão presentes na Cidade do Rock, com mais de 100 ativações, 8 mil horas de experiências e cerca de 1 milhão de brindes. Entre espaços com DJs, jogos, personalização de produtos e experiências pensadas para render fotos e vídeos, Coca-Cola, TIM, Trident, Tic Tac, KitKat e AXIA Energia estão entre as marcas que prometem disputar a atenção do público.

Coca-Cola — Tradicional parceira do festival, a marca volta com um estande que funcionará também como espaço musical, com DJs e atrações ao longo dos dias. Entre os nomes já anunciados na programação estão Ajulia Costa e JapaNK. Quem passar pelo local ainda poderá conseguir mini CDs com handstrap, um dos brindes preparados para esta edição. Fora da Cidade do Rock, Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Açúcar também ganharam latas de 350 ml em edição especial e limitada inspirada no festival.

TIM — Um dos pontos com potencial para formar fila é o Megadownload TIM, um dos brinquedos oficiais da edição, ao lado da roda-gigante, da tirolesa e da montanha-russa. O acesso poderá ser agendado pelo aplicativo oficial quando o fã já estiver dentro da Cidade do Rock. A operadora também promete usar sua nova plataforma de música para liberar experiências exclusivas ao longo do festival. Entre os brindes previstos estão cordinha e ventosa para celular, shoulder bag e pulseira de silicone.

Trident — A marca aposta em um ambiente colorido dedicado especialmente à criação de fotos e vídeos e a experiências musicais. O espaço acompanha a plataforma “Que Se Masque”, que também chegou a cinco embalagens limitadas e colecionáveis criadas para a edição. As mensagens brincam com situações e pressões enfrentadas pela Geração Z. No festival, leques e shoulder bags estarão entre os brindes distribuídos pela marca.

Tic Tac — Estreante no Rock in Rio, a marca terá uma das experiências mais personalizáveis desta edição. Na zona REMIX, o visitante poderá montar a própria combinação de sabores e customizar a clássica caixinha de Tic Tac. O espaço também apresentará o Tic Tac Two, pastilha de tamanho maior que combina dois sabores, nas versões Framboesa & Limão e Menta Fresh & Menta Suave. Jaquetas corta-vento, bucket hats, viseiras e pins completam a lista de itens que poderão ser levados para casa. Manu Gavassi, embaixadora da marca, também produzirá conteúdos ligados à ação nas redes sociais.

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KitKat — Em um estande de três andares com vista para o Palco Mundo, a marca levará o chamado Breakômetro, que mede em tempo real a energia coletiva do público enquanto os participantes seguem os comandos de um DJ. Quanto mais a pista se movimentar, mais o indicador sobe nos painéis de LED e, ao atingir 100%, uma surpresa será liberada. O espaço terá ainda máquina de garras, distribuição de chocolates e cereais e a Break Charm Bar, onde será possível personalizar um charm da marca. Para evitar filas, algumas experiências poderão ser agendadas por QR Code.

AXIA Energia — A empresa, responsável pela descarbonização da jornada do público nesta edição, preparou duas experiências diferentes. Na área VIP, um ambiente de LEDs e espelhos vai identificar a “energia” do visitante — entre “a que move”, “a que pulsa”, “a que conecta” e “a que inspira” — e transformar o resultado em um vídeo personalizado. Quem participar ganhará ainda uma minicâmera. Já no Global Village, grupos de três pessoas disputarão um jogo inspirado nos games de corrida infinita. Todos recebem vídeo, foto e ring light; quem vencer a rodada e alcançar pelo menos 2.100 pontos leva uma jaqueta corta-vento refletiva. A marca ainda patrocina a playlist oficial do festival no Spotify até 20 de setembro e colocou nas ruas do Rio um VLT envelopado com a identidade da ação.

Visit Portugal — O país volta à Cidade do Rock com uma ativação que mistura música, turismo e gastronomia. No espaço “Portugal Music Festivals Headliners”, um DJ vai criar sets a partir de sons reais de Portugal, como o mar, o vento, as cidades e os sinos de igrejas, reunidos em uma seleção inspirada em temas como natureza, oceano, cultura e gastronomia. A experiência ainda terá jogos sobre as diferentes regiões do país e a degustação de 28 rótulos de vinhos portugueses, em um ambiente pensado para apresentar o destino para além das paisagens tradicionais.

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Seara — Em sua maior participação no Rock in Rio, a marca terá pela primeira vez um espaço de 150 metros quadrados em frente ao Palco Mundo, com ativações da linha Seara Air Fryer, incluindo o Seara Dance, que convida o público a dançar enquanto interage com uma plataforma virtual e acumula pontos para trocar por brindes como leques, cordões de celular e vouchers de degustação. A presença se espalha ainda por lojas no Palco Sunset, Espaço Favela e Global Village, com produtos das linhas Air Fryer, Protein, Incrível e uma operação inédita dedicada a churrasco, com Coração de Frango, Linguiça Toscana, American Grill e Linguiça Calabresa Seara Gourmet. Na área VIP, a Seara Gourmet estreia com o “Secret no More”, experiência que simula um restaurante secreto com músicos surgindo de molduras e tocando ao vivo entre as mesas, acompanhada de degustação de hambúrgueres 100% Angus, frios e charcutaria. Quem participar da ativação poderá ainda levar uma mini câmera digital Full HD, além de outros acessórios exclusivos.

Piracanjuba ProForce — Estreante no Rock in Rio, a marca chega ao festival como bebida proteica oficial e aposta em ativações ligadas a música, movimento e bem-estar. Na Cidade do Rock, o público encontrará experiências interativas da linha ProForce e as embalagens especiais dos sabores Banoffee e Cookies & Cream, com 23 gramas de proteína. A campanha começou antes mesmo da abertura dos portões, com uma corrida de cinco quilômetros no Rio de Janeiro, seguida de programação com DJs e apresentação de lançamentos da marca.

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