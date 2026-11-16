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Jônatas Faro reconhece que a ex-mulher, Danielle Winits, é a principal responsável pela criação do filho Guy, de 15 anos, que mora com ela. O ator justifica suas ausências por compromissos profissionais e familiares, mas afirma manter uma relação próxima com o adolescente. Danielle já havia se declarado mãe solo.

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Jônatas Faro reconheceu que a ex-mulher, Danielle Winits, é a principal responsável pela criação do filho dos dois, Guy, de 15 anos. Em entrevista, o ator comentou as declarações da atriz, que já afirmou ser mãe solo, e explicou os períodos em que esteve distante do adolescente. “E, de fato, ela cria o Guy. Ele mora com ela, sempre morou”, admitiu. Jônatas, que também cresceu sem a presença constante do pai, afirmou respeitar a dedicação de Danielle e justificou as ausências por compromissos profissionais e familiares. “Houve momentos em que precisei me afastar”, declarou ao jornal O Globo, ao mencionar uma temporada de trabalho no Canadá e um período em que viveu em São Paulo.

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Em outubro de 2025, Danielle já havia falado sobre a ausência do ex-marido na criação de Guy. Na ocasião, afirmou que assumia praticamente sozinha os cuidados com o filho desde o primeiro mês de vida. Os atores se conheceram durante o musical Hairspray, em 2010, e se casaram em dezembro daquele ano. A separação foi anunciada em março de 2011, quando a atriz ainda estava grávida. Apesar da distância, Jônatas afirmou que mantém uma relação próxima com o adolescente e que os reencontros acontecem com naturalidade, mesmo depois de longos períodos sem contato presencial.

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