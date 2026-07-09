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Cultura

Jennifer Lopez e Demi Moore dividem holofotes na Semana de Moda de Paris

De naked dress a look mãe e filha, atrizes movimentaram a primeira fila de desfiles

Por Giovanna Fraguito 9 jul 2026, 19h23 | Atualizado em 9 jul 2026, 20h32
Jennifer Lopez; Demi Moore e sua filha Tallulah Willis
 (Reprodução/Instagram)
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Jennifer Lopez e Demi Moore dividem holofotes na Semana de Moda de Paris Priorizar nos meus resultados Google

Jennifer Lopez e Demi Moore dividiram os holofotes da Semana de Moda de Alta-Costura de Paris. Nesta quinta-feira, 9, JLo compareceu ao desfile da estilista grega Celia Kritharioti, na Galerie Vendôme, e chamou atenção ao apostar em um naked dress de tule transparente bordado com cristais iridescentes. A cantora e atriz completou o visual com casaco de plumas branco, clutch clara e sandálias metalizadas, mantendo a estética glamourosa que costuma marcar suas aparições em tapetes vermelhos. A estrela assistiu à apresentação da coleção de outono/inverno 2026/2027 ao lado da irmã, Lynda Lopez.

Já Demi Moore transformou o desfile da Balenciaga em programa de família. A atriz chegou de mãos dadas com a filha Tallulah Willis, 32, nesta quarta-feira, 8, para acompanhar a primeira coleção de alta-costura de Pierpaolo Piccioli à frente da maison. Demi usou camisa oversized e saia preta com babados, enquanto Tallulah apostou em blusa ampla de tom claro e saia verde-limão assimétrica. A primeira fila também teve Cynthia Erivo, Naomi Watts Lily Collins.

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