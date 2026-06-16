Jennifer Lopez expõe como divórcio de Ben Affleck mudou sua vida

Jennifer Lopez voltou a falar sobre o divórcio de Ben Affleck, oficializado em janeiro de 2025, e descreveu os últimos dois anos como um intenso processo de reconstrução pessoal. A cantora e atriz contou, em entrevista a um podcast, que decidiu cancelar sua turnê para dedicar um período à reflexão e ao autoconhecimento após o fim da relação.

Segundo Lopez, a pausa na carreira marcou um “ponto de virada” em sua vida. Sem citar diretamente o ex-marido, ela contou que passou a questionar as próprias escolhas e a buscar respostas dentro de si. “Depois do meu último divórcio, eu simplesmente fiquei sentada lá, cancelei minha turnê e pensei: ‘Você precisa se entender. O que está acontecendo com você? Esqueça todo mundo. Não há ninguém para culpar aqui, exceto você mesma, de certa forma”, afirmou ao recordar o momento em que percebeu a necessidade de mudar a forma como encarava seus relacionamentos.

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A estrela também admitiu que a separação a levou a rever padrões que se repetiam ao longo de sua trajetória amorosa. Ela disse que os últimos anos foram dedicados à cura emocional e ao fortalecimento da autoestima, descrevendo a versão atual de si mesma como “muito diferente” daquela de dois anos atrás.

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“Os últimos 20 anos foram uma coisa, os últimos cinco anos foram um turbilhão, e os últimos dois anos foram um processo de cura desse turbilhão, onde realmente consegui me conhecer. A pessoa que sou hoje é tão diferente da pessoa que eu era há dois anos, é incrível. E agora posso realmente olhar para a minha vida, apreciá-la pelo que ela é e pelo que construí para mim mesma, e ser realmente feliz”, comentou.

Jennifer Lopez e Ben Affleck retomaram o relacionamento em 2021, quase duas décadas após o primeiro noivado. Eles se casaram em 2022, mas a união chegou ao fim dois anos depois.

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