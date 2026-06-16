🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

Jennifer Lopez expõe como divórcio de Ben Affleck mudou sua vida

Cantora oficializou a separação há cerca de dois anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h34
Jennifer Lopez, com cabelo preso e maquiagem marcante, usa um vestido preto de gola alta e lantejoulas, com ombreiras e brincos longos prateados. Ao fundo, luzes desfocadas e parte da palavra Office em branco.
Jennifer Lopez (Jordan Pettitt/PA Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Jennifer Lopez expõe como divórcio de Ben Affleck mudou sua vida Priorize VEJA no Google

Jennifer Lopez voltou a falar sobre o divórcio de Ben Affleck, oficializado em janeiro de 2025, e descreveu os últimos dois anos como um intenso processo de reconstrução pessoal. A cantora e atriz contou, em entrevista a um podcast, que decidiu cancelar sua turnê para dedicar um período à reflexão e ao autoconhecimento após o fim da relação.

Segundo Lopez, a pausa na carreira marcou um “ponto de virada” em sua vida. Sem citar diretamente o ex-marido, ela contou que passou a questionar as próprias escolhas e a buscar respostas dentro de si. “Depois do meu último divórcio, eu simplesmente fiquei sentada lá, cancelei minha turnê e pensei: ‘Você precisa se entender. O que está acontecendo com você? Esqueça todo mundo. Não há ninguém para culpar aqui, exceto você mesma, de certa forma”, afirmou ao recordar o momento em que percebeu a necessidade de mudar a forma como encarava seus relacionamentos.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A estrela também admitiu que a separação a levou a rever padrões que se repetiam ao longo de sua trajetória amorosa. Ela disse que os últimos anos foram dedicados à cura emocional e ao fortalecimento da autoestima, descrevendo a versão atual de si mesma como “muito diferente” daquela de dois anos atrás.

Siga
Continua após a publicidade

“Os últimos 20 anos foram uma coisa, os últimos cinco anos foram um turbilhão, e os últimos dois anos foram um processo de cura desse turbilhão, onde realmente consegui me conhecer. A pessoa que sou hoje é tão diferente da pessoa que eu era há dois anos, é incrível. E agora posso realmente olhar para a minha vida, apreciá-la pelo que ela é e pelo que construí para mim mesma, e ser realmente feliz”, comentou.

Jennifer Lopez e Ben Affleck retomaram o relacionamento em 2021, quase duas décadas após o primeiro noivado. Eles se casaram em 2022, mas a união chegou ao fim dois anos depois.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ben Affleck
Gente
Jennifer Lopez
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).