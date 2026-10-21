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Cultura

Ivete Sangalo se despede de Benito di Paula com clássico do cantor

Artista morreu no domingo, 18

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 11h51
Cantora Ivete Sangalo, com maquiagem azul brilhante e cabelo preso, ao lado do cantor e compositor Benito di Paula, com cabelos e barba grisalhos, sorrindo
Ivete Sangalo e Benito di Paula (Instagram/Reprodução)
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Ivete Sangalo prestou uma homenagem ao cantor e compositor Benito di Paula, que morreu aos 84 anos, no domingo, 18, em São Paulo. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um registro interpretando Ah! Como Eu Amei, um dos clássicos do repertório do sambista, e expressou gratidão pela trajetória do artista.

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Na publicação, Ivete destacou o carinho que recebeu de Benito e a oportunidade de dividir momentos musicais com ele. A cantora também enviou uma mensagem de apoio aos familiares, amigos e fãs do compositor. “Obrigada por suas canções e toda doçura que pude constatar de pertinho. Abraço forte a toda família, amigos e fãs”, escreveu a baiana, que já interpretou canções de Benito, incluindo Retalhos de Cetim, outro sucesso do sambista.

Nos comentários, Rodrigo Vellozo, filho do artista, agradeceu: “Um lindo e inesquecível momento que emocionou muito papai”.

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Benito di Paula morreu no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, em decorrência de complicações de um câncer que tratava havia cerca de um ano. O velório foi realizado no Theatro Municipal de São Paulo, com acesso aberto ao público, em uma despedida que reuniu admiradores de sua trajetória na música brasileira.

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