Ivete Sangalo se despede de Benito di Paula com clássico do cantor

Ivete Sangalo prestou uma homenagem ao cantor e compositor Benito di Paula, que morreu aos 84 anos, no domingo, 18, em São Paulo. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um registro interpretando Ah! Como Eu Amei, um dos clássicos do repertório do sambista, e expressou gratidão pela trajetória do artista.

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Na publicação, Ivete destacou o carinho que recebeu de Benito e a oportunidade de dividir momentos musicais com ele. A cantora também enviou uma mensagem de apoio aos familiares, amigos e fãs do compositor. “Obrigada por suas canções e toda doçura que pude constatar de pertinho. Abraço forte a toda família, amigos e fãs”, escreveu a baiana, que já interpretou canções de Benito, incluindo Retalhos de Cetim, outro sucesso do sambista.

Nos comentários, Rodrigo Vellozo, filho do artista, agradeceu: “Um lindo e inesquecível momento que emocionou muito papai”.

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Benito di Paula morreu no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, em decorrência de complicações de um câncer que tratava havia cerca de um ano. O velório foi realizado no Theatro Municipal de São Paulo, com acesso aberto ao público, em uma despedida que reuniu admiradores de sua trajetória na música brasileira.