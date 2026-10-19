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Cultura

Os herdeiros de Benito di Paula, morto aos 84 anos

Cantor faleceu neste domingo, 18, em decorrência de um câncer

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h42 | Atualizado em 19 out 2026, 11h18
Dois homens em palco escuro. À frente, um homem mais velho, de boina marrom e jaqueta prateada, sorri e toca teclado. Atrás, um homem mais jovem, de jaqueta preta, aplaude com as mãos levantadas
Benito di Paula com o filho Rodrigo Vellozo (Instagram/Reprodução)
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A morte de Benito di Paula, aos 84 anos, neste domingo, 18, encerrou uma trajetória de mais de cinco décadas na música brasileira e deixou uma história familiar marcada pela arte e por uma perda precoce. O cantor, que morreu em decorrência de um câncer de próstata, era pai de dois filhos e avô de duas meninas.

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O filho mais velho, Rodrigo Vellozo, 44 anos, seguiu os passos do pai e construiu carreira como cantor, compositor, pianista e ator. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos, ele também dividiu projetos musicais com Benito, entre eles o álbum O Infalível Zen, lançado em 2020. Rodrigo é casado com Carolina Bellezi, com quem teve duas filhas: Aurora, nascida em 2021, e Olívia, que chegou em 2024.

Benito também era pai de André Vancellote Vellozo, que morreu em setembro de 2019, aos 36 anos, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava com audiovisual, e a família não divulgou publicamente a causa da morte.

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Conhecido por sucessos como Retalhos de Cetim, Charlie Brown e Tudo Está no Seu Lugar, Benito construiu uma identidade musical própria ao combinar o samba com o piano e melodias românticas. Em 2025, foi homenageado pela escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo, e dividiu a celebração com o filho Rodrigo.

Benito di Paula morreu no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata. O velório acontecerá nesta terça-feira, 20, das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, e será aberto ao público.

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