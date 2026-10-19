Os herdeiros de Benito di Paula, morto aos 84 anos

A morte de Benito di Paula, aos 84 anos, neste domingo, 18, encerrou uma trajetória de mais de cinco décadas na música brasileira e deixou uma história familiar marcada pela arte e por uma perda precoce. O cantor, que morreu em decorrência de um câncer de próstata, era pai de dois filhos e avô de duas meninas.

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O filho mais velho, Rodrigo Vellozo, 44 anos, seguiu os passos do pai e construiu carreira como cantor, compositor, pianista e ator. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos, ele também dividiu projetos musicais com Benito, entre eles o álbum O Infalível Zen, lançado em 2020. Rodrigo é casado com Carolina Bellezi, com quem teve duas filhas: Aurora, nascida em 2021, e Olívia, que chegou em 2024.

Benito também era pai de André Vancellote Vellozo, que morreu em setembro de 2019, aos 36 anos, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava com audiovisual, e a família não divulgou publicamente a causa da morte.

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Conhecido por sucessos como Retalhos de Cetim, Charlie Brown e Tudo Está no Seu Lugar, Benito construiu uma identidade musical própria ao combinar o samba com o piano e melodias românticas. Em 2025, foi homenageado pela escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo, e dividiu a celebração com o filho Rodrigo.

Benito di Paula morreu no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata. O velório acontecerá nesta terça-feira, 20, das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, e será aberto ao público.

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