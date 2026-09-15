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Cultura

Isso que é estilo: Xuxa e Sasha Meneghel na Semana de Moda de Nova York

Apresentadora celebrou a experiência de dividir o evento com a filha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h35 | Atualizado em 15 set 2026, 12h23
Duas mulheres posam ao ar livre. À esquerda, uma mulher jovem de cabelos castanhos e vestido tomara que caia azul-marinho. À direita, uma mulher mais velha de cabelos curtos grisalhos, blusa branca de botões e saia preta, usando brincos de argola prateados
Xuxa e Sasha Meneghel na Semana de Moda de Nova York (305pics/Getty Images)
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Xuxa e Sasha Meneghel marcaram presença na Semana de Moda de Nova York. Mãe e filha prestigiaram, na segunda-feira, 14, o desfile da coleção de primavera da grife Carolina Herrera.

Para a ocasião, as brasileiras apostaram em produções sofisticadas e atemporais. Xuxa surgiu com uma camisa branca clássica combinada a uma saia longa preta. Já Sasha, estilista e nome à frente da marca Mondepars, escolheu um vestido midi azul-marinho, com decote ombro a ombro, que conferiu um toque de sensualidade à produção.

Em conversa com a revista Hola! , Xuxa celebrou a experiência de dividir o evento com a filha. “É a primeira vez que eu participo de um evento como esse com minha filha, que trabalha com moda no Brasil. Estou encantada porque Carolina Herrera sempre fez parte da minha história. Estava tudo lindo”, declarou.

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A apresentadora também contou que aproveitou a passagem pela cidade para ir a restaurantes veganos e fazer compras. Sasha, por sua vez, tem uma relação antiga com Nova York, onde estudou moda. “É uma cidade que Sasha conhece muito bem porque estudou moda aqui e me alegro sempre que venho para cá”, afirmou.

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