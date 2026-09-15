Isso que é estilo: Xuxa e Sasha Meneghel na Semana de Moda de Nova York

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Xuxa e Sasha Meneghel brilharam na Semana de Moda de Nova York, prestigiando o desfile de Carolina Herrera com looks sofisticados e atemporais. Mãe e filha compartilharam a experiência inédita, com Xuxa celebrando o momento e Sasha, já familiarizada com a cidade por seus estudos em moda, mostrando sua expertise.

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Xuxa e Sasha Meneghel marcaram presença na Semana de Moda de Nova York. Mãe e filha prestigiaram, na segunda-feira, 14, o desfile da coleção de primavera da grife Carolina Herrera.

Para a ocasião, as brasileiras apostaram em produções sofisticadas e atemporais. Xuxa surgiu com uma camisa branca clássica combinada a uma saia longa preta. Já Sasha, estilista e nome à frente da marca Mondepars, escolheu um vestido midi azul-marinho, com decote ombro a ombro, que conferiu um toque de sensualidade à produção.

Em conversa com a revista Hola! , Xuxa celebrou a experiência de dividir o evento com a filha. “É a primeira vez que eu participo de um evento como esse com minha filha, que trabalha com moda no Brasil. Estou encantada porque Carolina Herrera sempre fez parte da minha história. Estava tudo lindo”, declarou.

A apresentadora também contou que aproveitou a passagem pela cidade para ir a restaurantes veganos e fazer compras. Sasha, por sua vez, tem uma relação antiga com Nova York, onde estudou moda. “É uma cidade que Sasha conhece muito bem porque estudou moda aqui e me alegro sempre que venho para cá”, afirmou.

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