Boni conta bastidores do fim do ‘Xou da Xuxa’ na Globo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, relembrou os bastidores do fim do Xou da Xuxa, programa que marcou a televisão brasileira entre 1986 e 1992. Aos 90 anos, o ex-executivo da Globo recuperou um memorando escrito em setembro de 1992, poucos meses antes do encerramento da atração, e explicou a estratégia pensada para a nova fase de Xuxa.

Segundo Boni, a ideia era preparar a apresentadora para, em algum momento, deixar o público infantil e alcançar uma audiência mais ampla. “Minha ideia era ter alguma coisa preparada para a hora em que a Xuxa resolvesse mudar de patamar, que ela não abandonasse os baixinhos, mas que ela fosse se dirigir a outro tipo de público. Me parecia que isso aconteceria normalmente. Na verdade, a Xuxa permaneceu fiel aos baixinhos e os baixinhos fiéis à Xuxa”, explicou em uma publicação nas redes sociais.

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No documento de 1992 exibido no vídeo, Boni também alertava que a Globo não deveria simplesmente tentar encontrar uma substituta para reproduzir o fenômeno. “Insistir no formato ‘Xou da Xuxa’ sem a Xuxa seria uma bobagem. Inventar uma nova Xuxa seria uma tolice ainda maior. Estamos pesquisando novos tipos de ligação para os desenhos animados, diminuindo o auditório e trabalhando com desenhos ou bonecos. Diversos grupos estão preparando sugestões para nossa apreciação”, escreveu.

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Boni também comentou o atual momento da apresentadora e celebrou o sucesso de O Último Voo da Nave, turnê que marca a despedida de Xuxa dos palcos musicais. “Ela fez um sucesso extraordinário. É uma pessoa maravilhosa e, na verdade, o que aconteceu é que baixinho não quer dizer coisa nenhuma”, disse.

Para ele, o vínculo da artista com o público ultrapassou a própria ideia de “baixinho”: “Podem ser grandes, podem ser altos, pode ser bem baixinhos. Mas os baixinhos de toda a natureza amam a Xuxa”. A turnê passa por Curitiba, Belo Horizonte e termina no Rio de Janeiro, com apresentação no Maracanã em 20 de dezembro.

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