Imagem de Virgem Maria é achada escondida em quadro de Botticelli

O quadro The Man of Sorrows (O Homem das Dores, em tradução literal), do renascentista Sandro Botticelli (1445-1510), irá a leilão no dia 27 de janeiro, com uma expectativa de arrecadar até 40 milhões de dólares. Para preparar a obra para a venda milionária, a Sotheby’s de Nova York, responsável pela transação, promoveu uma série de análises técnicas, entre elas um minucioso escrutínio com infravermelho que revelou algo oculto por mais de cinco séculos: a imagem de uma Virgem Maria carregando Jesus Cristo ainda bebê, escondida sob as camadas da pintura.

Em entrevista à publicação especializada The Art Newspaper, Chris Apostle, diretor do departamento de Velhos Mestres da Sotheby’s, revelou acreditar que a imagem seja uma composição abandonada de uma “Madonna de ternura”, tipo de representação derivado da cultura grega em que Maria embala o pequeno Jesus com o rosto colado ao dele. Alguns traços da imagem são mais grossos que outros, indicando que a figura pode ter sido traçada a partir de um rascunho e depois transferida para a tela com pigmento líquido. A cabeça do Menino Jesus, no entanto, não encontra similares nos registros. “Não há réplicas do desenho em obras assinadas por Botticelli e nem em trabalhos de estúdio para o que encontramos”, conta Apostle.

A identificação de rascunhos escondidos em quadros antigos não é algo incomum. Isso porque, lembra o diretor da Sotheby’s, os painéis em madeira em que se faziam as pinturas eram uma mercadoria valiosa durante o período renascentista, não sendo comum desperdiçá-los. Assim, é provavel que Botticelli tenha começado a pintar a imagem da Madonna e desistido no meio do caminho. Para não perder sua base, virou o painel do avesso e o reutilizou para pintar The Man of Sorrows. A análise ainda descobriu que o quadro segue o padrão das utilizadas durante o período renascentista, mas uma fissura no centro identifica que foi “reconfigurado em algum momento do século XX.” O especialista explica que a peça foi “ensanduichada” em um painel mais recente.

As imagens infravermelhas também mostram que Botticelli fez alguns ajustes na composição. A ponta de um dedo próxima à ferida aberta de Cristo foi coberta por um manto e houve uma mudança de posição da chaga. Há também evidências de que o pintor havia traçado inicialmente cabelos mais compridos e um contorno diferente dos espinhos da coroa. Outras mudanças incluem as sobrancelhas, que foram um pouco rebaixadas, além de um pequeno deslocamento do dedo mindinho de Cristo.